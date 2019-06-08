ol_zy написав: Я правда так и не понял каким боком из ощада видят на казначейском счету в тот же день, а из привата через несколько дней - бред какой-то.
Легко. Деньги заходят от банка общей суммой - а расшифровки в разрезе клиентов приходят отдельно. Причём от ощАДА по какому нибудь арму в МеДок в онлайне, а от привата чуть ли не на бумаге да ещё и голубиной почтой . ИМХО Налоговики с казначейством то ещё днище. И да у них поступившие но не разнесенные вовремя по статьям суммы могут быть причиной недополучения премии. Но бывают истории и другого плана. Моя дочка училась в универе, на платном. Ну а я податкову знижку несколько лет оформляли. И вот один из годов озадачивают меня в налоговой, что любые мои счета в любых банках не подходят - надо только счёт в - вдумайтесь - в "пивне" (тот ещё гигант мысли:)). Но человек я послушный, счёт открыл, с меня Півень ещё и 10грн. Тогда поимел, ну и на этом наши отношения закончились (деньги по р2р я сразу вывел). А на следующий год уже можно было указывать любые счета. Так я и не понял, как этот Півень (у нас не Одесса, поэтому тут он никто и звать его никак), смог договорится с областной налоговой, что они всех местных получателей знижки стали в него направлять
Скорее всего не с налоговой, а с конкретным челом, небось акция была приведи друга получи 50грн, вот тот налоговик и приводил друзей, вам сказал открыть и банку отзвонился мол сейчас придет клиент от меня ФИО - такие-то.
ol_zy написав:Скорее всего не с налоговой, а с конкретным челом, небось акция была приведи друга получи 50грн, вот тот налоговик и приводил друзей, вам сказал открыть и банку отзвонился мол сейчас придет клиент от меня ФИО - такие-то.
Не я потом специально у знакомой Налоговичи из другой области узнавал, как такое может быть - она подтвердила, что это именно в нашей области в том году была фишка. Якобы Півень даже типа какого-то тендера выиграл. Да и я счёт открывать то не сразу побежал, а через неделю после похода в налоговую. И помню тогда пока счёт оформлял пришла ещё одна мамочка для открытия счета для выплат на малыша - ей тоже сказали что выплаты будут только через Півень. В общем одним местом чую что какая-то мука и кто-то что-то на этом поимел. Ну кроме того что Півень мою десятку. Но всю широту глубин такой оборутки я так не Асилил
Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару. Про розрахунки в ТСМ знаю. Можна в ПП, щоб не палити контору.
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asp написав:Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару. Про розрахунки в ТСМ знаю. Можна в ПП, щоб не палити контору.
asp написав:Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару. Про розрахунки в ТСМ знаю. Можна в ПП, щоб не палити контору.
asp написав:Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару. Про розрахунки в ТСМ знаю. Можна в ПП, щоб не палити контору.
сэп до 5000 без комиссий
Дякую, не знала про суми до 5000 грн. Перекину СЕПом
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Был на днях в отделении - слышал разговор на повышенных тонах - пенсионеру оказали в открытии пенсионной карты, т.к. он отказался открыть еще и кредитную, мол в ощаде новые правила и без кредитной карты пенсионную не открывают. Это реально теперь так или развод в отделении и можно вопрос решить через горячку?