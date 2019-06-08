Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1510151115121513> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 473 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 143 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 126 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 98 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 473 Додано: Сер 05 чер, 2019 09:21 Flamingo написав: ol_zy написав: Я правда так и не понял каким боком из ощада видят на казначейском счету в тот же день, а из привата через несколько дней - бред какой-то. Я правда так и не понял каким боком из ощада видят на казначейском счету в тот же день, а из привата через несколько дней - бред какой-то.

Легко. Деньги заходят от банка общей суммой - а расшифровки в разрезе клиентов приходят отдельно. Причём от ощАДА по какому нибудь арму в МеДок в онлайне, а от привата чуть ли не на бумаге да ещё и голубиной почтой . ИМХО Налоговики с казначейством то ещё днище. И да у них поступившие но не разнесенные вовремя по статьям суммы могут быть причиной недополучения премии.

Но бывают истории и другого плана. Моя дочка училась в универе, на платном. Ну а я податкову знижку несколько лет оформляли. И вот один из годов озадачивают меня в налоговой, что любые мои счета в любых банках не подходят - надо только счёт в - вдумайтесь - в "пивне" (тот ещё гигант мысли:)). Но человек я послушный, счёт открыл, с меня Півень ещё и 10грн. Тогда поимел, ну и на этом наши отношения закончились (деньги по р2р я сразу вывел). А на следующий год уже можно было указывать любые счета. Так я и не понял, как этот Півень (у нас не Одесса, поэтому тут он никто и звать его никак), смог договорится с областной налоговой, что они всех местных получателей знижки стали в него направлять Легко. Деньги заходят от банка общей суммой - а расшифровки в разрезе клиентов приходят отдельно. Причём от ощАДА по какому нибудь арму в МеДок в онлайне, а от привата чуть ли не на бумаге да ещё и голубиной почтой. ИМХО Налоговики с казначейством то ещё днище. И да у них поступившие но не разнесенные вовремя по статьям суммы могут быть причиной недополучения премии.Но бывают истории и другого плана. Моя дочка училась в универе, на платном. Ну а я податкову знижку несколько лет оформляли. И вот один из годов озадачивают меня в налоговой, что любые мои счета в любых банках не подходят - надо только счёт в - вдумайтесь - в "пивне" (тот ещё гигант мысли:)). Но человек я послушный, счёт открыл, с меня Півень ещё и 10грн. Тогда поимел, ну и на этом наши отношения закончились (деньги по р2р я сразу вывел). А на следующий год уже можно было указывать любые счета. Так я и не понял, как этот Півень (у нас не Одесса, поэтому тут он никто и звать его никак), смог договорится с областной налоговой, что они всех местных получателей знижки стали в него направлять

Скорее всего не с налоговой, а с конкретным челом, небось акция была приведи друга получи 50грн, вот тот налоговик и приводил друзей, вам сказал открыть и банку отзвонился мол сейчас придет клиент от меня ФИО - такие-то. Скорее всего не с налоговой, а с конкретным челом, небось акция была приведи друга получи 50грн, вот тот налоговик и приводил друзей, вам сказал открыть и банку отзвонился мол сейчас придет клиент от меня ФИО - такие-то. ol_zy

Повідомлень: 5167 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2019 10:03 ol_zy написав: Скорее всего не с налоговой, а с конкретным челом, небось акция была приведи друга получи 50грн, вот тот налоговик и приводил друзей, вам сказал открыть и банку отзвонился мол сейчас придет клиент от меня ФИО - такие-то. Скорее всего не с налоговой, а с конкретным челом, небось акция была приведи друга получи 50грн, вот тот налоговик и приводил друзей, вам сказал открыть и банку отзвонился мол сейчас придет клиент от меня ФИО - такие-то.

Не я потом специально у знакомой Налоговичи из другой области узнавал, как такое может быть - она подтвердила, что это именно в нашей области в том году была фишка. Якобы Півень даже типа какого-то тендера выиграл. Да и я счёт открывать то не сразу побежал, а через неделю после похода в налоговую. И помню тогда пока счёт оформлял пришла ещё одна мамочка для открытия счета для выплат на малыша - ей тоже сказали что выплаты будут только через Півень. В общем одним местом чую что какая-то мука и кто-то что-то на этом поимел. Ну кроме того что Півень мою десятку. Но всю широту глубин такой оборутки я так не Асилил Не я потом специально у знакомой Налоговичи из другой области узнавал, как такое может быть - она подтвердила, что это именно в нашей области в том году была фишка. Якобы Півень даже типа какого-то тендера выиграл. Да и я счёт открывать то не сразу побежал, а через неделю после похода в налоговую. И помню тогда пока счёт оформлял пришла ещё одна мамочка для открытия счета для выплат на малыша - ей тоже сказали что выплаты будут только через Півень. В общем одним местом чую что какая-то мука и кто-то что-то на этом поимел. Ну кроме того что Півень мою десятку. Но всю широту глубин такой оборутки я так не Асилил Flamingo

Повідомлень: 2097 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2019 17:52 Re: Ощадбанк Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару.

Про розрахунки в ТСМ знаю.

Можна в ПП, щоб не палити контору. V9RFGEX Отримайте +50 грн.

«Промо-код» при оформленні заявки на участі в акції «Бонус до депозиту»: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/. asp

Повідомлень: 175 З нами з: 12.03.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2019 18:14 asp написав: Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару.

Про розрахунки в ТСМ знаю.

Можна в ПП, щоб не палити контору. Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару.Про розрахунки в ТСМ знаю.Можна в ПП, щоб не палити контору.

сэп до 5000 без комиссий сэп до 5000 без комиссий F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9485 З нами з: 23.01.13 Подякував: 270 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2019 18:42 Stringer написав: asp написав: Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару.

Про розрахунки в ТСМ знаю.

Можна в ПП, щоб не палити контору. Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару.Про розрахунки в ТСМ знаю.Можна в ПП, щоб не палити контору.

сэп до 5000 без комиссий сэп до 5000 без комиссий



Легко виводиться,наприклад ,на Альфу Легко виводиться,наприклад ,на Альфу Ethereum Повідомлень: 540 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2019 22:48 Stringer написав: asp написав: Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару.

Про розрахунки в ТСМ знаю.

Можна в ПП, щоб не палити контору. Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару.Про розрахунки в ТСМ знаю.Можна в ПП, щоб не палити контору.

сэп до 5000 без комиссий сэп до 5000 без комиссий

Дякую, не знала про суми до 5000 грн. Перекину СЕПом Дякую, не знала про суми до 5000 грн. Перекину СЕПом V9RFGEX Отримайте +50 грн.

«Промо-код» при оформленні заявки на участі в акції «Бонус до депозиту»: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/. asp

Повідомлень: 175 З нами з: 12.03.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 21:02 Re: Ощадбанк Был на днях в отделении - слышал разговор на повышенных тонах - пенсионеру оказали в открытии пенсионной карты, т.к. он отказался открыть еще и кредитную, мол в ощаде новые правила и без кредитной карты пенсионную не открывают. Это реально теперь так или развод в отделении и можно вопрос решить через горячку? ol_zy

Повідомлень: 5167 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 21:07

мож ща попробовать на к.киянина кр.линию просил- не давалимож ща попробовать v57 Повідомлень: 2121 З нами з: 14.03.10 Подякував: 81 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 21:14 ol_zy написав: Был на днях в отделении - слышал разговор на повышенных тонах - пенсионеру оказали в открытии пенсионной карты, т.к. он отказался открыть еще и кредитную, мол в ощаде новые правила и без кредитной карты пенсионную не открывают. Это реально теперь так или развод в отделении и можно вопрос решить через горячку? Был на днях в отделении - слышал разговор на повышенных тонах - пенсионеру оказали в открытии пенсионной карты, т.к. он отказался открыть еще и кредитную, мол в ощаде новые правила и без кредитной карты пенсионную не открывают. Это реально теперь так или развод в отделении и можно вопрос решить через горячку?

Мож кредитную линию на пенсионку?

Похоже там всем по умолчанию вешают кредлимиту +1000грн. Ну а пенс не различает свои то или кредитные и снимает налом с карты все до остатка, т.е. попадает на %% и потом прозревает и начинает ругаться

Отменить тот кредлимит мона заявой в отд-и, но вот хитропопые отд-я не торопятся принимать оте заявы Мож кредитную линию на пенсионку?Похоже там всем по умолчанию вешают кредлимиту +1000грн. Ну а пенс не различает свои то или кредитные и снимает налом с карты все до остатка, т.е. попадает на %% и потом прозревает и начинает ругатьсяОтменить тот кредлимит мона заявой в отд-и, но вот хитропопые отд-я не торопятся принимать оте заявы ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28401 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2276 раз. Подякували: 3289 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 21:29 clientage написав: ol_zy написав: Был на днях в отделении - слышал разговор на повышенных тонах - пенсионеру оказали в открытии пенсионной карты, т.к. он отказался открыть еще и кредитную, мол в ощаде новые правила и без кредитной карты пенсионную не открывают. Это реально теперь так или развод в отделении и можно вопрос решить через горячку? Был на днях в отделении - слышал разговор на повышенных тонах - пенсионеру оказали в открытии пенсионной карты, т.к. он отказался открыть еще и кредитную, мол в ощаде новые правила и без кредитной карты пенсионную не открывают. Это реально теперь так или развод в отделении и можно вопрос решить через горячку?

Мож кредитную линию на пенсионку?

Похоже там всем по умолчанию вешают кредлимиту +1000грн. Ну а пенс не различает свои то или кредитные и снимает налом с карты все до остатка, т.е. попадает на %% и потом прозревает и начинает ругаться

Отменить тот кредлимит мона заявой в отд-и, но вот хитропопые отд-я не торопятся принимать оте заявы Мож кредитную линию на пенсионку?Похоже там всем по умолчанию вешают кредлимиту +1000грн. Ну а пенс не различает свои то или кредитные и снимает налом с карты все до остатка, т.е. попадает на %% и потом прозревает и начинает ругатьсяОтменить тот кредлимит мона заявой в отд-и, но вот хитропопые отд-я не торопятся принимать оте заявы снимал 5ого пенсию под 0 в кассе,не было дом.лимитов снимал 5ого пенсию под 0 в кассе,не было дом.лимитов никому не верю sens

Повідомлень: 11447 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 658 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1510151115121513> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм