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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1510151115121513>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 09:21

  Flamingo написав:
  ol_zy написав: Я правда так и не понял каким боком из ощада видят на казначейском счету в тот же день, а из привата через несколько дней - бред какой-то.

Легко. Деньги заходят от банка общей суммой - а расшифровки в разрезе клиентов приходят отдельно. Причём от ощАДА по какому нибудь арму в МеДок в онлайне, а от привата чуть ли не на бумаге да ещё и голубиной почтой :) . ИМХО Налоговики с казначейством то ещё днище. И да у них поступившие но не разнесенные вовремя по статьям суммы могут быть причиной недополучения премии.
Но бывают истории и другого плана. Моя дочка училась в универе, на платном. Ну а я податкову знижку несколько лет оформляли. И вот один из годов озадачивают меня в налоговой, что любые мои счета в любых банках не подходят - надо только счёт в - вдумайтесь - в "пивне" (тот ещё гигант мысли:)). Но человек я послушный, счёт открыл, с меня Півень ещё и 10грн. Тогда поимел, ну и на этом наши отношения закончились (деньги по р2р я сразу вывел). А на следующий год уже можно было указывать любые счета. Так я и не понял, как этот Півень (у нас не Одесса, поэтому тут он никто и звать его никак), смог договорится с областной налоговой, что они всех местных получателей знижки стали в него направлять :(

Скорее всего не с налоговой, а с конкретным челом, небось акция была приведи друга получи 50грн, вот тот налоговик и приводил друзей, вам сказал открыть и банку отзвонился мол сейчас придет клиент от меня ФИО - такие-то. :D
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 10:03

  ol_zy написав:Скорее всего не с налоговой, а с конкретным челом, небось акция была приведи друга получи 50грн, вот тот налоговик и приводил друзей, вам сказал открыть и банку отзвонился мол сейчас придет клиент от меня ФИО - такие-то. :D

Не я потом специально у знакомой Налоговичи из другой области узнавал, как такое может быть - она подтвердила, что это именно в нашей области в том году была фишка. Якобы Півень даже типа какого-то тендера выиграл. Да и я счёт открывать то не сразу побежал, а через неделю после похода в налоговую. И помню тогда пока счёт оформлял пришла ещё одна мамочка для открытия счета для выплат на малыша - ей тоже сказали что выплаты будут только через Півень. В общем одним местом чую что какая-то мука и кто-то что-то на этом поимел. Ну кроме того что Півень мою десятку. Но всю широту глубин такой оборутки я так не Асилил ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 17:52

Re: Ощадбанк

Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару.
Про розрахунки в ТСМ знаю.
Можна в ПП, щоб не палити контору.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 18:14

  asp написав:Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару.
Про розрахунки в ТСМ знаю.
Можна в ПП, щоб не палити контору.

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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 18:42

  Stringer написав:
  asp написав:Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару.
Про розрахунки в ТСМ знаю.
Можна в ПП, щоб не палити контору.

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Легко виводиться,наприклад ,на Альфу
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 22:48

  Stringer написав:
  asp написав:Панове, а підкажіть, будь ласка, як з МК Ощаду вивести кошти без сплати комісій? Раніше забирала Монєю, а тепер позмінювали тарифи, ні СЕп, ні сторонній р2р безкоштовно не вийде. Сума невелика, але лежить там нашару.
Про розрахунки в ТСМ знаю.
Можна в ПП, щоб не палити контору.

сэп до 5000 без комиссий

Дякую, не знала про суми до 5000 грн. Перекину СЕПом
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:02

Re: Ощадбанк

Был на днях в отделении - слышал разговор на повышенных тонах - пенсионеру оказали в открытии пенсионной карты, т.к. он отказался открыть еще и кредитную, мол в ощаде новые правила и без кредитной карты пенсионную не открывают. Это реально теперь так или развод в отделении и можно вопрос решить через горячку?
ol_zy
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на к.киянина кр.линию просил- не давали
мож ща попробовать :)
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:14

  ol_zy написав:Был на днях в отделении - слышал разговор на повышенных тонах - пенсионеру оказали в открытии пенсионной карты, т.к. он отказался открыть еще и кредитную, мол в ощаде новые правила и без кредитной карты пенсионную не открывают. Это реально теперь так или развод в отделении и можно вопрос решить через горячку?

Мож кредитную линию на пенсионку?
Похоже там всем по умолчанию вешают кредлимиту +1000грн. Ну а пенс не различает свои то или кредитные и снимает налом с карты все до остатка, т.е. попадает на %% и потом прозревает и начинает ругаться :)
Отменить тот кредлимит мона заявой в отд-и, но вот хитропопые отд-я не торопятся принимать оте заявы :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:29

  clientage написав:
  ol_zy написав:Был на днях в отделении - слышал разговор на повышенных тонах - пенсионеру оказали в открытии пенсионной карты, т.к. он отказался открыть еще и кредитную, мол в ощаде новые правила и без кредитной карты пенсионную не открывают. Это реально теперь так или развод в отделении и можно вопрос решить через горячку?

Мож кредитную линию на пенсионку?
Похоже там всем по умолчанию вешают кредлимиту +1000грн. Ну а пенс не различает свои то или кредитные и снимает налом с карты все до остатка, т.е. попадает на %% и потом прозревает и начинает ругаться :)
Отменить тот кредлимит мона заявой в отд-и, но вот хитропопые отд-я не торопятся принимать оте заявы :evil:
снимал 5ого пенсию под 0 в кассе,не было дом.лимитов
никому не верю
sens
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