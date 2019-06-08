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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2019 21:30
clientage написав:
Отменить тот кредлимит мона заявой в отд-и, но вот хитропопые отд-я не торопятся принимать оте заявы
Или принимают и "теряют", пока не поругаешься
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Додано: Суб 08 чер, 2019 21:41
clientage написав: ol_zy написав:
Был на днях в отделении - слышал разговор на повышенных тонах - пенсионеру оказали в открытии пенсионной карты, т.к. он отказался открыть еще и кредитную, мол в ощаде новые правила и без кредитной карты пенсионную не открывают. Это реально теперь так или развод в отделении и можно вопрос решить через горячку?
Мож кредитную линию на пенсионку?
Похоже там всем по умолчанию вешают кредлимиту +1000грн. Ну а пенс не различает свои то или кредитные и снимает налом с карты все до остатка, т.е. попадает на %% и потом прозревает и начинает ругаться
Отменить тот кредлимит мона заявой в отд-и, но вот хитропопые отд-я не торопятся принимать оте заявы
Та не, манагер забежала к начальнику (я у нее как раз был) и та ей сказала без кред. карты пенсионную теперь не выдаем, т.е. вопрос был не о кред. лимите на карте. Хотя могу и ошибаться.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 22:05
ol_zy написав:
и та ей сказала без кред. карты пенсионную теперь не выдаем, т.е. вопрос был не о кред. лимите на карте.
Суппер, хочу быть пенсом в Ощаде
... делайте хоть что-нибудь!
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