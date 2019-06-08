clientage написав:Отменить тот кредлимит мона заявой в отд-и, но вот хитропопые отд-я не торопятся принимать оте заявы
Или принимают и "теряют", пока не поругаешься
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Додано: Суб 08 чер, 2019 21:30
Re: Ощадбанк
Или принимают и "теряют", пока не поругаешься
Додано: Суб 08 чер, 2019 21:41
Та не, манагер забежала к начальнику (я у нее как раз был) и та ей сказала без кред. карты пенсионную теперь не выдаем, т.е. вопрос был не о кред. лимите на карте. Хотя могу и ошибаться.
Додано: Суб 08 чер, 2019 22:05
Re: Ощадбанк
Суппер, хочу быть пенсом в Ощаде
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 чер, 2019 22:36
Додано: Нед 09 чер, 2019 08:43
Re: Ощадбанк
Если на руках нет фин.номера, то никак нельзя провести операции по счету дистанционно (по телефону, напр.)? Тумбы ощада не предлагать - в поездке вне Украины.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Нед 09 чер, 2019 10:25
Срочно найти дружбана в Неньке, который таки найдет вашу фин-СИМку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:47
Я бы Вас предостерег от доведения всевозможных вариантов в такой ситуации до выяснения с поддержкой Ощада. Это может очень легко закончиться блокировкой всех счетов до Вашего появления в отделении с паспортом.
Проще и безопасней решить вопрос пополнения (оплаты) с помощью друзей или родственников.
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