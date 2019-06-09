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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:30

Re: Ощадбанк

clientage написав:Отменить тот кредлимит мона заявой в отд-и, но вот хитропопые отд-я не торопятся принимать оте заявы :evil:

Или принимают и "теряют", пока не поругаешься :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:41

  clientage написав:
  ol_zy написав:Был на днях в отделении - слышал разговор на повышенных тонах - пенсионеру оказали в открытии пенсионной карты, т.к. он отказался открыть еще и кредитную, мол в ощаде новые правила и без кредитной карты пенсионную не открывают. Это реально теперь так или развод в отделении и можно вопрос решить через горячку?

Мож кредитную линию на пенсионку?
Похоже там всем по умолчанию вешают кредлимиту +1000грн. Ну а пенс не различает свои то или кредитные и снимает налом с карты все до остатка, т.е. попадает на %% и потом прозревает и начинает ругаться :)
Отменить тот кредлимит мона заявой в отд-и, но вот хитропопые отд-я не торопятся принимать оте заявы :evil:

Та не, манагер забежала к начальнику (я у нее как раз был) и та ей сказала без кред. карты пенсионную теперь не выдаем, т.е. вопрос был не о кред. лимите на карте. Хотя могу и ошибаться.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:05

Re: Ощадбанк

  ol_zy написав:и та ей сказала без кред. карты пенсионную теперь не выдаем, т.е. вопрос был не о кред. лимите на карте.

Суппер, хочу быть пенсом в Ощаде :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:36

  clientage написав:
  ol_zy написав:и та ей сказала без кред. карты пенсионную теперь не выдаем, т.е. вопрос был не о кред. лимите на карте.

Суппер, хочу быть пенсом в Ощаде :)

так кишмишу ніякого ( :)
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:43

Re: Ощадбанк

Если на руках нет фин.номера, то никак нельзя провести операции по счету дистанционно (по телефону, напр.)? Тумбы ощада не предлагать - в поездке вне Украины.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:25

  Son of Sun написав:Если на руках нет фин.номера, то никак нельзя провести операции по счету дистанционно (по телефону, напр.)? Тумбы ощада не предлагать - в поездке вне Украины.

Срочно найти дружбана в Неньке, который таки найдет вашу фин-СИМку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:47

  Son of Sun написав:Если на руках нет фин.номера... ... в поездке вне Украины.

Я бы Вас предостерег от доведения всевозможных вариантов в такой ситуации до выяснения с поддержкой Ощада. Это может очень легко закончиться блокировкой всех счетов до Вашего появления в отделении с паспортом.
Проще и безопасней решить вопрос пополнения (оплаты) с помощью друзей или родственников.
acsir
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:39

  acsir написав:Я бы Вас предостерег от доведения всевозможных вариантов в такой ситуации до выяснения с поддержкой Ощада. Это может очень легко закончиться блокировкой всех счетов до Вашего появления в отделении с паспортом.

Пока не беспокоил поддержку по этой причине, зная неповоротливость ощада.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:42

  clientage написав:
  Son of Sun написав:Если на руках нет фин.номера, то никак нельзя провести операции по счету дистанционно (по телефону, напр.)? Тумбы ощада не предлагать - в поездке вне Украины.

Срочно найти дружбана в Неньке, который таки найдет вашу фин-СИМку :)
могу помочь)
ГДЕНЬГИ
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 18:17

  ГДЕНЬГИ написав:
  clientage написав:
  Son of Sun написав:Если на руках нет фин.номера, то никак нельзя провести операции по счету дистанционно (по телефону, напр.)? Тумбы ощада не предлагать - в поездке вне Украины.

Срочно найти дружбана в Неньке, который таки найдет вашу фин-СИМку :)
могу помочь)

Кому отдавать ключи от квартиры, где деньги сим-карта лежит? :D
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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