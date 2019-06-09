ОщАд списал с карты Киянина 30грн. бедного пенса какую то задолженность за 2017 год. Якобы за срочный перевыпуск депозитной карты в 2017 году. СМС было устрашающий ( для пенса): "Для погашения кредиторской задолженности по счёту 2620-21 у вас списали со счёта 2620- 44. Жлобы поганые!!!!!.
Пенс, кстати, не сильно расстроился. Уяснив, что это за за снятый с огромными трудами депо в фонд. Счёт был закрыт в 2018.
Пенсам , самим в ОщАд - ни ногой.
Эти ОщАдовцы теперь грузят пенсов, что нужно пополнять ККиянина.
После пополнения и списали.