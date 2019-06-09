Квесторе_поверніться написав: lel написав:
ОщАд списал с карты Киянина 30грн. бедного пенса какую то задолженность за 2017 год. Якобы за срочный перевыпуск депозитной карты в 2017 году. СМС было устрашающий ( для пенса): "Для погашения кредиторской задолженности по счёту 2620-21 у вас списали со счёта 2620- 44. Жлобы поганые!!!!!.
Пенс, кстати, не сильно расстроился. Уяснив, что это за за снятый с огромными трудами депо в фонд. Счёт был закрыт в 2018.
Пенсам , самим в ОщАд - ни ногой.
Эти ОщАдовцы теперь грузят пенсов, что нужно пополнять ККиянина.
После пополнения и списали.
1. Чому саме 30 грн і чому за 2017 рік?
2. Що за *21 рахунок?
3. Чи були раніше вимоги погасити кредитну заборгованість? Як вона виникла?
1. Задолженность шла с 2017 года после перевыпуска депо карты для снятия депо.
Почему 30 ? Не смог найти в тарифах. Менялись, в том числе и номера счетов.
2. Списали задолженность с активного счёта КК с остатком, который настойчиво рекомендовали пополнить наличкой для , якобы, полноценного функционирования КК.
3. Только появились деньги на любой карте ОщАд банка- тут же списали. Пусть подавятся.
Пенс счастлив. В 1991 ничего не отдали. А в 2017/после трёх пролонгаций и подключения родственников- отдали.
УРА. Ни ногой . пенсам, в ОщАд.
Людям в полном сознании и адекватно читающим актуальные тарифы с возможностью выхода на ВИП отделения или на грамотных нач. отд- может и есть смысл заходить в этот банк . Я бы, с улицы побоялся бы, занести им даже до 200т.
В кучу " Гусарских" банков- несу до 200т.
В ОщАд- боюсь.