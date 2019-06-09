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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 18:45
ОщАд списал с карты Киянина 30грн. бедного пенса какую то задолженность за 2017 год. Якобы за срочный перевыпуск депозитной карты в 2017 году. СМС было устрашающий ( для пенса): "Для погашения кредиторской задолженности по счёту 2620-21 у вас списали со счёта 2620- 44. Жлобы поганые!!!!!.
Пенс, кстати, не сильно расстроился. Уяснив, что это за за снятый с огромными трудами депо в фонд. Счёт был закрыт в 2018.
Пенсам , самим в ОщАд - ни ногой.
Эти ОщАдовцы теперь грузят пенсов, что нужно пополнять ККиянина.
После пополнения и списали.
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lel
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:48
lel
А що тут казати? в пишному банку пишно крадуть
направо і наліво
єдиний тут засланець (а-ля квестор що ніяк не вернеться) захищає цю г-но банку
мабуть проплачений троль
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greenozon
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Додано: Нед 09 чер, 2019 19:01
greenozon написав:lel
А що тут казати? в пишному банку пишно крадуть
направо і наліво
єдиний тут засланець (а-ля квестор що ніяк не вернеться) захищає цю г-но банку
мабуть проплачений троль
Ну, хорошо, что 85 летнему пенсу кредит не открыли. Час на горячке, с громкой связью и в принципе- все понятно.
Хай , Пишний подавится. Жаль не живу с ним в одном доме.,.
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lel
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Додано: Нед 09 чер, 2019 19:58
lel написав:
ОщАд списал с карты Киянина 30грн. бедного пенса какую то задолженность за 2017 год. Якобы за срочный перевыпуск депозитной карты в 2017 году. СМС было устрашающий ( для пенса): "Для погашения кредиторской задолженности по счёту 2620-21 у вас списали со счёта 2620- 44. Жлобы поганые!!!!!.
Пенс, кстати, не сильно расстроился. Уяснив, что это за за снятый с огромными трудами депо в фонд. Счёт был закрыт в 2018.
Пенсам , самим в ОщАд - ни ногой.
Эти ОщАдовцы теперь грузят пенсов, что нужно пополнять ККиянина.
После пополнения и списали.
1. Чому саме 30 грн і чому за 2017 рік?
2. Що за *21 рахунок?
3. Чи були раніше вимоги погасити кредитну заборгованість? Як вона виникла?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:46
Квесторе_поверніться написав: lel написав:
ОщАд списал с карты Киянина 30грн. бедного пенса какую то задолженность за 2017 год. Якобы за срочный перевыпуск депозитной карты в 2017 году. СМС было устрашающий ( для пенса): "Для погашения кредиторской задолженности по счёту 2620-21 у вас списали со счёта 2620- 44. Жлобы поганые!!!!!.
Пенс, кстати, не сильно расстроился. Уяснив, что это за за снятый с огромными трудами депо в фонд. Счёт был закрыт в 2018.
Пенсам , самим в ОщАд - ни ногой.
Эти ОщАдовцы теперь грузят пенсов, что нужно пополнять ККиянина.
После пополнения и списали.
1. Чому саме 30 грн і чому за 2017 рік?
2. Що за *21 рахунок?
3. Чи були раніше вимоги погасити кредитну заборгованість? Як вона виникла?
1. Задолженность шла с 2017 года после перевыпуска депо карты для снятия депо.
Почему 30 ? Не смог найти в тарифах. Менялись, в том числе и номера счетов.
2. Списали задолженность с активного счёта КК с остатком, который настойчиво рекомендовали пополнить наличкой для , якобы, полноценного функционирования КК.
3. Только появились деньги на любой карте ОщАд банка- тут же списали. Пусть подавятся.
Пенс счастлив. В 1991 ничего не отдали. А в 2017/после трёх пролонгаций и подключения родственников- отдали.
УРА. Ни ногой . пенсам, в ОщАд.
Людям в полном сознании и адекватно читающим актуальные тарифы с возможностью выхода на ВИП отделения или на грамотных нач. отд- может и есть смысл заходить в этот банк . Я бы, с улицы побоялся бы, занести им даже до 200т.
В кучу " Гусарских" банков- несу до 200т.
В ОщАд- боюсь.
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lel
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Додано: Нед 09 чер, 2019 21:49
СЭП отправленный в небанковское время через Ощад24 можно притормозить/отменить как-то?
ГЛ - не помогла, сказали невозможно, что мне кажется сомнительным.
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 10 чер, 2019 05:31
Квесторе_поверніться написав:
1. Чому саме 30 грн і чому за 2017 рік?
Комиссия за перевыпуск платежной карты?
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MASolomko
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