Шо це за історія...Мій банк не виконував зобовязань по поверненню депо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 10:45
Re: Ощадбанк
Шо це за історія...Мій банк не виконував зобовязань по поверненню депо?
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:21
Re: Ощадбанк
Дня меня все было понятно. Пенсы не понимают, что если нет активной карты, то ОщАд депо не отдаст. Что надо заранее по беспокоится. Пришли в день окончания- карта просрочена. Оформили заявку на новую. Депо переложили. Карту не забрали, забыли. Через год пришли- толпа, что то получает. Деньги не заказали. Прийдите через 2 дня. Пришли через 2 дня- деньги есть. Карты нет. Пару часов выстояли очередь- карту не нашли. Заказали новую. Депо переложили.
Поучаствовал. Все забрали. Думал, что закрыл все счёта. Ан нет. Пенс обслуживался в трёх отделениях.
Теперь только банки с ИБ( у меня) и работой через текущий счёт. Пенс ходит- пополняет, снимает через кассу с квитанцией с Печатью. Я в ИБ вижу. Все довольны.
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:52
шо за тенденция из пенсов делать идиотов?
неадекватов здесь больше среди всяких юристов и банкеров
неспа?
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