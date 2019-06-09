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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:45

Re: Ощадбанк

  lel написав:А в 2017/после трёх пролонгаций и подключения родственников- отдали.

Шо це за історія...Мій банк не виконував зобовязань по поверненню депо?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:21

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:А в 2017/после трёх пролонгаций и подключения родственников- отдали.

Шо це за історія...Мій банк не виконував зобовязань по поверненню депо?
Дня меня все было понятно. Пенсы не понимают, что если нет активной карты, то ОщАд депо не отдаст. Что надо заранее по беспокоится. Пришли в день окончания- карта просрочена. Оформили заявку на новую. Депо переложили. Карту не забрали, забыли. Через год пришли- толпа, что то получает. Деньги не заказали. Прийдите через 2 дня. Пришли через 2 дня- деньги есть. Карты нет. Пару часов выстояли очередь- карту не нашли. Заказали новую. Депо переложили.
Поучаствовал. Все забрали. Думал, что закрыл все счёта. Ан нет. Пенс обслуживался в трёх отделениях.
Теперь только банки с ИБ( у меня) и работой через текущий счёт. Пенс ходит- пополняет, снимает через кассу с квитанцией с Печатью. Я в ИБ вижу. Все довольны.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:52

шо за тенденция из пенсов делать идиотов?
неадекватов здесь больше среди всяких юристов и банкеров
неспа?
v57
 
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