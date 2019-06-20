Шо це за історія...Мій банк не виконував зобовязань по поверненню депо?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 10:45
Re: Ощадбанк
Шо це за історія...Мій банк не виконував зобовязань по поверненню депо?
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:21
Re: Ощадбанк
Дня меня все было понятно. Пенсы не понимают, что если нет активной карты, то ОщАд депо не отдаст. Что надо заранее по беспокоится. Пришли в день окончания- карта просрочена. Оформили заявку на новую. Депо переложили. Карту не забрали, забыли. Через год пришли- толпа, что то получает. Деньги не заказали. Прийдите через 2 дня. Пришли через 2 дня- деньги есть. Карты нет. Пару часов выстояли очередь- карту не нашли. Заказали новую. Депо переложили.
Поучаствовал. Все забрали. Думал, что закрыл все счёта. Ан нет. Пенс обслуживался в трёх отделениях.
Теперь только банки с ИБ( у меня) и работой через текущий счёт. Пенс ходит- пополняет, снимает через кассу с квитанцией с Печатью. Я в ИБ вижу. Все довольны.
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:52
шо за тенденция из пенсов делать идиотов?
неадекватов здесь больше среди всяких юристов и банкеров
неспа?
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:39
Re: Ощадбанк
Ничего не имею против пенсионеров- тоже буду, если доживу. Такого количества пенсов- нет ни в одном банке
Монополист, блин. Я их жалею, и удивляюсь, что дети и внуки не помогают им в этом банке.
Вышеупомянутым пенсам - за 80. Хотелось бы сохранить ясность ума и себе в этом возрасте.
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:40
Не кормите троля!
lel
Не буду кормить... На правах недавнего клиента с 6-ти кратным фондом - бред, в черный список и остальным советую.
*******
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:21
Re: Ощадбанк
Может пенсам и тяжело, я первый раз заходил в банк без всякого ВИПа. Мой менеджер был стажёром, при открытии депо, он автопролонгации поснимал так, что депо ни на карту не падали, ни лонгировались. В ИБ висели как действующие, в отделении их нормально позакрывали, деньги отдали. Начальник того отделения даже не знал что такое МЗ.
Второй раз уже открытие через ИБ и лонгация с нормальным менеджером. Деньги заказал, карта была под рукой. Никаких проблем. Это ж не единственный банк с такими требованиями.
Ну и третий заход в другом отделении, уже как ВИП. Сначала попался персональный менеджер - балбес, кредитку с трёх раз оформить не смог. Я уже руки опустил. Но тут посоветовали оставить жалобу на ГЛ. Через час позвонила нач. отделения извинилась за перса-балбеса.
С тех пор у меня ренессанс с этим банком.
Кредитки, на себя и жену оформил за полчаса. Тут правда не обошлось без предварительного консультирования у clientage, за что ему большое спасибо. Не нужно ждать в очереди и объяснять, что ты хочешь.
Мои знакомые хотели тёплый кредит, я позвонил просто спросить. Сказали что последние выдавали ещё в ноябре, но если что перезвонят. Через месяц позвонила нач. отделения, сказала что у них один клиент отказался, могут предложить моим знакомым. Не мне, а знакомым! Я даже депо по телефону закрываю.
Так что всё зависит от людей.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:50
Re: Ощадбанк
Карта киянина непенсійна, та що за 120грн скільки там смс коштує і чи можна відмовитись?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:07
Кажется єто тарифный план "Мий Рахунок"
Надання виписок з рахунку у вигляді SMS - повідомлень за місяць в рамках пакетів:
"Базовий": SMS-банкінг (отримання SMS-при кожному поповненні та/або списанні з рахунку (для Віртуальної картки - входить до вартості РКО)5грн.
"Розширений": надається автоматично при підключенні до Ощад 24/7, отримання SMS-повідомлень при кожному поповненні та/або списанні з рахунку, обслуговуванні в Ощад 24/7 (для Віртуальної картки - не надається) 7грн.
и примечание: 11 Підключення послуги СМС-банкінгу до Муніципальної картки є обов'язковим.
Но, думаю, отключить можно
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