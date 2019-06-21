Додано: Вів 11 чер, 2019 18:21

Может пенсам и тяжело, я первый раз заходил в банк без всякого ВИПа. Мой менеджер был стажёром, при открытии депо, он автопролонгации поснимал так, что депо ни на карту не падали, ни лонгировались. В ИБ висели как действующие, в отделении их нормально позакрывали, деньги отдали. Начальник того отделения даже не знал что такое МЗ.

Второй раз уже открытие через ИБ и лонгация с нормальным менеджером. Деньги заказал, карта была под рукой. Никаких проблем. Это ж не единственный банк с такими требованиями.

Ну и третий заход в другом отделении, уже как ВИП. Сначала попался персональный менеджер - балбес, кредитку с трёх раз оформить не смог. Я уже руки опустил. Но тут посоветовали оставить жалобу на ГЛ. Через час позвонила нач. отделения извинилась за перса-балбеса.

С тех пор у меня ренессанс с этим банком.

Кредитки, на себя и жену оформил за полчаса. Тут правда не обошлось без предварительного консультирования у clientage, за что ему большое спасибо. Не нужно ждать в очереди и объяснять, что ты хочешь.

Мои знакомые хотели тёплый кредит, я позвонил просто спросить. Сказали что последние выдавали ещё в ноябре, но если что перезвонят. Через месяц позвонила нач. отделения, сказала что у них один клиент отказался, могут предложить моим знакомым. Не мне, а знакомым! Я даже депо по телефону закрываю.

Так что всё зависит от людей.

Кто не пьёт, тот не рискует.