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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:45

Re: Ощадбанк

  lel написав:А в 2017/после трёх пролонгаций и подключения родственников- отдали.

Шо це за історія...Мій банк не виконував зобовязань по поверненню депо?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:21

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:А в 2017/после трёх пролонгаций и подключения родственников- отдали.

Шо це за історія...Мій банк не виконував зобовязань по поверненню депо?
Дня меня все было понятно. Пенсы не понимают, что если нет активной карты, то ОщАд депо не отдаст. Что надо заранее по беспокоится. Пришли в день окончания- карта просрочена. Оформили заявку на новую. Депо переложили. Карту не забрали, забыли. Через год пришли- толпа, что то получает. Деньги не заказали. Прийдите через 2 дня. Пришли через 2 дня- деньги есть. Карты нет. Пару часов выстояли очередь- карту не нашли. Заказали новую. Депо переложили.
Поучаствовал. Все забрали. Думал, что закрыл все счёта. Ан нет. Пенс обслуживался в трёх отделениях.
Теперь только банки с ИБ( у меня) и работой через текущий счёт. Пенс ходит- пополняет, снимает через кассу с квитанцией с Печатью. Я в ИБ вижу. Все довольны.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:52

шо за тенденция из пенсов делать идиотов?
неадекватов здесь больше среди всяких юристов и банкеров
неспа?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:39

Re: Ощадбанк

v57 написав:шо за тенденция из пенсов делать идиотов?
неадекватов здесь больше среди всяких юристов и банкеров
неспа?
Ничего не имею против пенсионеров- тоже буду, если доживу. Такого количества пенсов- нет ни в одном банке
Монополист, блин. Я их жалею, и удивляюсь, что дети и внуки не помогают им в этом банке.
Вышеупомянутым пенсам - за 80. Хотелось бы сохранить ясность ума и себе в этом возрасте.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:40

Не кормите троля!

lel
Не буду кормить... На правах недавнего клиента с 6-ти кратным фондом - бред, в черный список и остальным советую.
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valya
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:21

Re: Ощадбанк

Может пенсам и тяжело, я первый раз заходил в банк без всякого ВИПа. Мой менеджер был стажёром, при открытии депо, он автопролонгации поснимал так, что депо ни на карту не падали, ни лонгировались. В ИБ висели как действующие, в отделении их нормально позакрывали, деньги отдали. Начальник того отделения даже не знал что такое МЗ.
Второй раз уже открытие через ИБ и лонгация с нормальным менеджером. Деньги заказал, карта была под рукой. Никаких проблем. Это ж не единственный банк с такими требованиями.
Ну и третий заход в другом отделении, уже как ВИП. Сначала попался персональный менеджер - балбес, кредитку с трёх раз оформить не смог. Я уже руки опустил. Но тут посоветовали оставить жалобу на ГЛ. Через час позвонила нач. отделения извинилась за перса-балбеса.
С тех пор у меня ренессанс с этим банком.
Кредитки, на себя и жену оформил за полчаса. Тут правда не обошлось без предварительного консультирования у clientage, за что ему большое спасибо. Не нужно ждать в очереди и объяснять, что ты хочешь.
Мои знакомые хотели тёплый кредит, я позвонил просто спросить. Сказали что последние выдавали ещё в ноябре, но если что перезвонят. Через месяц позвонила нач. отделения, сказала что у них один клиент отказался, могут предложить моим знакомым. Не мне, а знакомым! Я даже депо по телефону закрываю.
Так что всё зависит от людей.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:50

Re: Ощадбанк

Карта киянина непенсійна, та що за 120грн скільки там смс коштує і чи можна відмовитись?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:07

  chipmunk написав:Карта киянина непенсійна, та що за 120грн скільки там смс коштує і чи можна відмовитись?

Кажется єто тарифный план "Мий Рахунок"
https://www.oschadbank.ua/sites/default/files/2019-06/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%2014.06.2019%20%D1%80._%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_1.xlsx
Надання виписок з рахунку у вигляді SMS - повідомлень за місяць в рамках пакетів:
"Базовий": SMS-банкінг (отримання SMS-при кожному поповненні та/або списанні з рахунку (для Віртуальної картки - входить до вартості РКО)5грн.
"Розширений": надається автоматично при підключенні до Ощад 24/7, отримання SMS-повідомлень при кожному поповненні та/або списанні з рахунку, обслуговуванні в Ощад 24/7 (для Віртуальної картки - не надається) 7грн.
и примечание: 11 Підключення послуги СМС-банкінгу до Муніципальної картки є обов'язковим.
Но, думаю, отключить можно :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:41

Чи можна в Ощад24 відмовитися від автопролонгації депо, якщо він відкривався у відділенні? а то зайшов і ніяких "пімпочок" не бачу
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:06

  Haza написав:Чи можна в Ощад24 відмовитися від автопролонгації депо, якщо він відкривався у відділенні? а то зайшов і ніяких "пімпочок" не бачу

Можна.
Натиснути на потрібний депозит, далі розділ "Інформація". Знизу кнопка "Змінити", після чого з'явиться вимикач пролонгації.
Були на форумі скарги, що після вимикання на сайті перемикач знову вмикався на пролонгацію.
Я не ризикував і ходив писав заяву. Але мені ходити недалеко.
З 25 числа до 10 кожного місяця відвідувачів буває небагато. З 10 до 20, в комунальний ад, краще не потикатись.
acsir
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