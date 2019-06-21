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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:25

acsir
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Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:32

  Haza написав:acsir
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У мене є.
Можливо, причина у строках до закінчення чи валюті.
acsir
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:33

  Haza написав:acsir
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когда автопролонгация выключена кнопка пропадает и обратно её не включить
так а по договору бумажному она вкл или аыкл?
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:41

vollena71
Договір немає можливості подивитися. Сьогодні з відділення телефонували, казали що пролонгація включена. Ладно, у вівторок дізнаємось.
Haza
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Повідомлень: 3143
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  #<1 ... 1513151415151516
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