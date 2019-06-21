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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:32
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:33
когда автопролонгация выключена кнопка пропадает и обратно её не включить
так а по договору бумажному она вкл или аыкл?
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:41
vollena71
Договір немає можливості подивитися. Сьогодні з відділення телефонували, казали що пролонгація включена. Ладно, у вівторок дізнаємось.
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