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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:32
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:33
когда автопролонгация выключена кнопка пропадает и обратно её не включить
так а по договору бумажному она вкл или аыкл?
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:41
vollena71
Договір немає можливості подивитися. Сьогодні з відділення телефонували, казали що пролонгація включена. Ладно, у вівторок дізнаємось.
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:41
А шо там платного?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:44
снятие налички
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 25 чер, 2019 18:00
У Ощада есть два тарифных плана: 1-МійРахунок та 2-МійКомфорт
По 1 и снятие и пополнение валюты - нашару
По 2 - снятие с комисс
Перевод со 2 на 1 -- тож с комисс. Но если таки залетел с картами, то мона открыть депо, где переназначить карты возврата.
Изучайте тарифы и выбирайте
Засада от ощАда:
По 1 карты тока именные, выпускаются до 2х недель
По 2 - есть мнгновенки
По 1 - платные СМСки и значит обслуживанеи ИБ будет платным
По 2 - СМС и ИБ нашару
Значит ИБ вяжем ко 2й, а обслуживаем депо через 1ю. Делофто
... делайте хоть что-нибудь!
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