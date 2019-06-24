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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:25

acsir
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Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:32

  Haza написав:acsir
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У мене є.
Можливо, причина у строках до закінчення чи валюті.
acsir
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:33

  Haza написав:acsir
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когда автопролонгация выключена кнопка пропадает и обратно её не включить
так а по договору бумажному она вкл или аыкл?
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:41

vollena71
Договір немає можливості подивитися. Сьогодні з відділення телефонували, казали що пролонгація включена. Ладно, у вівторок дізнаємось.
Haza
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:41

  Алексей77 написав:Господа, подскажите по Мобильным заощадженням в Ощаде
под 2% в долларах со свободным снятием-пополненнием. Есть ли нюансы при использовании? И Как использовать его бесплатно?

А шо там платного?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:44

  clientage написав:
  Алексей77 написав:Господа, подскажите по Мобильным заощадженням в Ощаде
под 2% в долларах со свободным снятием-пополненнием. Есть ли нюансы при использовании? И Как использовать его бесплатно?

А шо там платного?

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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:00

  Алексей77 написав:
  clientage написав:
  Алексей77 написав:Господа, подскажите по Мобильным заощадженням в Ощаде
под 2% в долларах со свободным снятием-пополненнием. Есть ли нюансы при использовании? И Как использовать его бесплатно?

А шо там платного?

снятие налички

У Ощада есть два тарифных плана: 1-МійРахунок та 2-МійКомфорт
По 1 и снятие и пополнение валюты - нашару
По 2 - снятие с комисс
Перевод со 2 на 1 -- тож с комисс. Но если таки залетел с картами, то мона открыть депо, где переназначить карты возврата.
Изучайте тарифы и выбирайте

Засада от ощАда:
По 1 карты тока именные, выпускаются до 2х недель :(
По 2 - есть мнгновенки
По 1 - платные СМСки и значит обслуживанеи ИБ будет платным
По 2 - СМС и ИБ нашару

Значит ИБ вяжем ко 2й, а обслуживаем депо через 1ю. Делофто :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1513151415151516
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