Додано: Сер 26 чер, 2019 04:54

На гор. линии сказали открыть мин. депо на месяц и к нему идет карта у которой есть также моб. заощадження. Будет бесплатно снятие-пополнение в т.ч. после окончвния депо. смс отключить. про ИБ не знаю

Можно таким путем?

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