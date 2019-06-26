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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:48

Re: Ощадбанк

  KVV написав:Без ІБ моб заощадження не заюзаєте

В банкоматі Мого банку можна.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:25

Уже сегодня 26-е число, а % по моб. заощадженням не капнули. Это у всех так?
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:31

  Obval_Defoltovich написав:Уже сегодня 26-е число, а % по моб. заощадженням не капнули. Это у всех так?

В 9-30 заходив - по МБ % капнули не по всіх картках.
Зараз зайшов - % капнули вже по всіх. Все Ок.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Obval_Defoltovich написав:Уже сегодня 26-е число, а % по моб. заощадженням не капнули. Это у всех так?

В 9-30 заходив - по МБ % капнули не по всіх картках.
Зараз зайшов - % капнули вже по всіх. Все Ок.

Перевірив -ще нема! Мабуть, жара - сервери не встигають нарахувати...
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 01:17

  maksjustmaks написав:Держава відшкодовує 30% кредиту на купівлю енергозберігаючих девайсів (спец. вікна, мінвата, сайдінг, лічильники і т.д, списки гугліть) і 20% на купівлю твердопаливного котла.
Кредити Тепла Оселя


Повністю підтримую! Ми коли зашили будинок сайдингом, брали фасадні панелі WoodPlast, відразу почали економити на опаленні! В першу зиму виходило близько 25% економії, при постійних +22 ... +24 градусах у всіх кімнатах. Це реально працює!
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:41

Черговий треш від ощАда

Зайшов забрати депо по терміну - депо закрили, кошти поклали на карту і... розірвали МІЙ екземпляр договору мотивуючи тим, що він мені більше не потрібен

С-сервіс
KVV
 
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