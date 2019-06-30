В банкоматі Мого банку можна.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:48
Re: Ощадбанк
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:25
Уже сегодня 26-е число, а % по моб. заощадженням не капнули. Это у всех так?
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:31
В 9-30 заходив - по МБ % капнули не по всіх картках.
Зараз зайшов - % капнули вже по всіх. Все Ок.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:42
Додано: Чет 27 чер, 2019 01:17
Повністю підтримую! Ми коли зашили будинок сайдингом, брали фасадні панелі WoodPlast, відразу почали економити на опаленні! В першу зиму виходило близько 25% економії, при постійних +22 ... +24 градусах у всіх кімнатах. Це реально працює!
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:41
Черговий треш від ощАда
Зайшов забрати депо по терміну - депо закрили, кошти поклали на карту і... розірвали МІЙ екземпляр договору мотивуючи тим, що він мені більше не потрібен
С-сервіс
Додано: Нед 30 чер, 2019 13:00
нельзя свой экземпляр договоров носить с собой - они должны быть дома в сейфе (надежном месте) лежать всегда... В случае споров брать ксерокс, а оригинал, а лучше нот. заверенную копию, для суда (крайнего случая) беречь.
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:58
Грошенята на видачу замовляли...чи сума незначна?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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