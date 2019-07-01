Здоровенькі були.
Де пропадали так довго?
Для чого перевипускати...випустити нову карту.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:28
Здоровенькі були.
Де пропадали так довго?
Для чого перевипускати...випустити нову карту.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:36
Квесторе_поверніться У мене депо підв"язаний під карту. Через місяць закінчується, і гроші получається зависнуть на картковому рахунку.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:55
Можу збрехати але замовити можна перевипуск в любе відділення і це буде додатково 30 грн коштувати.
Зайдіть в зручне відділення Мого банку там уточнять.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:16
Дякую щось в тарифах я такого не знайшов. А Ви не вкурсі, чи можливо взагалі рахунок перевести в інше відділення іншої області, чи для цього банстера - це неможливо?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:50
Скупердяй
раб має працювати лише в своєму панстві
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:59
А коли це був не раб, а вільний шинкарь? Тут потрібно сквозне обслуговування, але видно в Ощаді свої мутні схеми, з тим що кожне РУ має своє МФО, тому видно його не буде.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:01
Но можно заявление на перевод обслуживание в другое отделение написать, чтоб не платить 30 грн. за перевыпуск карты в "чужом" отделении?
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