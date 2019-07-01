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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:28

  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні?
П.С. На гарячку дзвонив сказали, що треба їхати у своє відділення, або вирішувати в мсцевому. Не зрозуміло.

Здоровенькі були.
Де пропадали так довго?
Для чого перевипускати...випустити нову карту.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:36

Квесторе_поверніться У мене депо підв"язаний під карту. Через місяць закінчується, і гроші получається зависнуть на картковому рахунку.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:55

  Скупердяй написав:Квесторе_поверніться У мене депо підв"язаний під карту. Через місяць закінчується, і гроші получається зависнуть на картковому рахунку.

Можу збрехати але замовити можна перевипуск в любе відділення і це буде додатково 30 грн коштувати.
Зайдіть в зручне відділення Мого банку там уточнять.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Скупердяй написав:Квесторе_поверніться У мене депо підв"язаний під карту. Через місяць закінчується, і гроші получається зависнуть на картковому рахунку.

Можу збрехати але замовити можна перевипуск в любе відділення і це буде додатково 30 грн коштувати.
Зайдіть в зручне відділення Мого банку там уточнять.

Дякую щось в тарифах я такого не знайшов. А Ви не вкурсі, чи можливо взагалі рахунок перевести в інше відділення іншої області, чи для цього банстера - це неможливо?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:50

Скупердяй

раб має працювати лише в своєму панстві
:lol:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:59

  greenozon написав:Скупердяй

раб має працювати лише в своєму панстві
:lol:


А коли це був не раб, а вільний шинкарь? Тут потрібно сквозне обслуговування, але видно в Ощаді свої мутні схеми, з тим що кожне РУ має своє МФО, тому видно його не буде.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:01

Но можно заявление на перевод обслуживание в другое отделение написать, чтоб не платить 30 грн. за перевыпуск карты в "чужом" отделении?
demichh
 
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