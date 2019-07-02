Це можна зробити без наявності Пенсійної? Є тільки номер картки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:54
Це можна зробити без наявності Пенсійної? Є тільки номер картки
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:57
Re: Ощадбанк
Не знаю.
Знаю поповнення через касу без карти під депо комісія 0,75%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:54
Ощадбанк
кинуить на свою карту 500грн(терминал), далее перекинуть за 0.1%+2грн на пенсионную в ощад24, на пенсионную зайдёт с временным блоком 1%, разблокируется 1% на следующий день. В первый день на пенс карте доступно будет ₴495(но лучше их не снимать так-как при снятие будет технический овердрафт) на следующий день будет ₴500, свободные к снятию и покупкам.
Додано: Вів 02 лип, 2019 22:27
Re: Ощадбанк
Шо за входы через задний проход. Неужели религия не позволяет или нет желания просто через отделение пополнить карту (при ее наявности) за 0% комиссии
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