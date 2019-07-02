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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:54
Квесторе_поверніться написав: KVV написав:
Потрібно закинути на Пенсійну карту скажімо 500 грн...
як це зробити щоб зайшло саме 500 і без комісії для платника? (В наявності Мій комфорт, відділення і термінал під боком)
А поповнення через термінал налом...прямо на пенсійну вроді без комісії. Ні?
Це можна зробити без наявності Пенсійної? Є тільки номер картки
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KVV
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:57
KVV написав:
Це можна зробити без наявності Пенсійної? Є тільки номер картки
Не знаю.
Знаю поповнення через касу без карти під депо комісія 0,75%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 21:54
KVV написав:Потрібно закинути на Пенсійну карту скажімо 500 грн...
як це зробити щоб зайшло саме 500 і без комісії для платника? (В наявності Мій комфорт, відділення і термінал під боком)
кинуть на свою карту 500грн(терминал), далее перекинуть за 0.1%+2грн на пенсионную в ощад24, на пенсионную зайдёт с временным блоком 1%, разблокируется 1% на следующий день. В первый день на пенс карте доступно будет ₴495(но лучше их не снимать так-как при снятие будет технический овердрафт) на следующий день будет ₴500, свободные к снятию и покупкам.
Востаннє редагувалось vadymbanker
в Вів 02 лип, 2019 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:27
Шо за входы через задний проход. Неужели религия не позволяет или нет желания просто через отделение пополнить карту (при ее наявности) за 0% комиссии
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valya
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Додано: Сер 03 лип, 2019 02:45
valya написав:
Шо за входы через задний проход. Неужели религия не позволяет или нет желания просто через отделение пополнить карту (при ее наявности) за 0% комиссии
Спрашивали без карты пополнение
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Сер 03 лип, 2019 05:00
clientage написав: Скупердяй написав:
Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні?
П.С. На гарячку дзвонив сказали, що треба їхати у своє відділення, або вирішувати в мсцевому. Не зрозуміло.
У ощАда есть такое понятие как перебранчевание -- смена обслуж-го отд-я.
В пределах одного региона (МФО) делается за 15..20 мин в НОВОМ отд-и.
А при смене региона, процедура может подвиснуть и на 1..2дня (кто-то здесь писал и про неделю), все зависит от квалификации персонала
В НОВОМ отд-и с радостью выпустят НОВЫЙ пакет карт (+2 нед
) и подвяжут их под старые депо
В ИБ мона перепривязывать карты под депо как угодно
ПС. Лехаим! И де вы пропадаали? Небойсь с Беней дето отсииживалися
Дякую. Да все на місці я шинкую на ваютних депо по-тихому, жду нових пікнічків з циганами та ведмедями
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:28
Son of Sun написав: valya написав:
Шо за входы через задний проход. Неужели религия не позволяет или нет желания просто через отделение пополнить карту (при ее наявности) за 0% комиссии
Спрашивали без карты пополнение
Саме так - Пенсійної тільки номер відомий
Варіант мого тезки Vadymbanker мені найбільше підходить. Дякую!
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KVV
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:05
KVV написав: Son of Sun написав: valya написав:
Шо за входы через задний проход. Неужели религия не позволяет или нет желания просто через отделение пополнить карту (при ее наявности) за 0% комиссии
Спрашивали без карты пополнение
Саме так - Пенсійної тільки номер відомий
Варіант мого тезки Vadymbanker мені найбільше підходить. Дякую!
Там комісія. Умови задачі не виконані.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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