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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:54

  Квесторе_поверніться написав:
  KVV написав:Потрібно закинути на Пенсійну карту скажімо 500 грн...

як це зробити щоб зайшло саме 500 і без комісії для платника? (В наявності Мій комфорт, відділення і термінал під боком)

А поповнення через термінал налом...прямо на пенсійну вроді без комісії. Ні?

Це можна зробити без наявності Пенсійної? Є тільки номер картки
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:57

Re: Ощадбанк

  KVV написав:Це можна зробити без наявності Пенсійної? Є тільки номер картки

Не знаю.
Знаю поповнення через касу без карти під депо комісія 0,75%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:54

Ощадбанк

KVV написав:Потрібно закинути на Пенсійну карту скажімо 500 грн...

як це зробити щоб зайшло саме 500 і без комісії для платника? (В наявності Мій комфорт, відділення і термінал під боком)
кинуть на свою карту 500грн(терминал), далее перекинуть за 0.1%+2грн на пенсионную в ощад24, на пенсионную зайдёт с временным блоком 1%, разблокируется 1% на следующий день. В первый день на пенс карте доступно будет ₴495(но лучше их не снимать так-как при снятие будет технический овердрафт) на следующий день будет ₴500, свободные к снятию и покупкам.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Вів 02 лип, 2019 23:06, всього редагувалось 1 раз.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:27

Re: Ощадбанк

Шо за входы через задний проход. Неужели религия не позволяет или нет желания просто через отделение пополнить карту (при ее наявности) за 0% комиссии :?:
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 02:45

  valya написав:Шо за входы через задний проход. Неужели религия не позволяет или нет желания просто через отделение пополнить карту (при ее наявности) за 0% комиссии :?:

Спрашивали без карты пополнение
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 05:00

  clientage написав:
  Скупердяй написав:Панове, а не підскажите, можна перевипустити карту в іншому регіональному відділенні?
П.С. На гарячку дзвонив сказали, що треба їхати у своє відділення, або вирішувати в мсцевому. Не зрозуміло.

У ощАда есть такое понятие как перебранчевание -- смена обслуж-го отд-я.
В пределах одного региона (МФО) делается за 15..20 мин в НОВОМ отд-и.
А при смене региона, процедура может подвиснуть и на 1..2дня (кто-то здесь писал и про неделю), все зависит от квалификации персонала :(
В НОВОМ отд-и с радостью выпустят НОВЫЙ пакет карт (+2 нед :() и подвяжут их под старые депо :)
В ИБ мона перепривязывать карты под депо как угодно

ПС. Лехаим! И де вы пропадаали? Небойсь с Беней дето отсииживалися :wink:

Дякую. Да все на місці я шинкую на ваютних депо по-тихому, жду нових пікнічків з циганами та ведмедями :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:28

  Son of Sun написав:
  valya написав:Шо за входы через задний проход. Неужели религия не позволяет или нет желания просто через отделение пополнить карту (при ее наявности) за 0% комиссии :?:

Спрашивали без карты пополнение

Саме так - Пенсійної тільки номер відомий
Варіант мого тезки Vadymbanker мені найбільше підходить. Дякую!
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:37

Re: Ощадбанк

  Скупердяй написав:Да все на місці я шинкую на ваютних депо по-тихому


в Альфу по 6.25 x 3 заходили? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:05

  KVV написав:
  Son of Sun написав:
  valya написав:Шо за входы через задний проход. Неужели религия не позволяет или нет желания просто через отделение пополнить карту (при ее наявности) за 0% комиссии :?:

Спрашивали без карты пополнение

Саме так - Пенсійної тільки номер відомий
Варіант мого тезки Vadymbanker мені найбільше підходить. Дякую!

Там комісія. Умови задачі не виконані.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:46

  Квесторе_поверніться написав:Там комісія. Умови задачі не виконані.

Ну дані задачі були досить складні тому довелося іти на компроміс в 0,1%+2 грн, тим паче що при поповненні через термінал було б 0,5%
KVV
 
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