При сумме 500грн 500*0,001+2=500*0,005=2,5грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:31
При сумме 500грн 500*0,001+2=500*0,005=2,5грн
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:22
Re: Ощадбанк
Сегодня первый в Харькове подал документы на открытие счета в ЦБ(ценных бумагах) для ОВГЗ, было мягко говоря занимательно. Но мы справились в отделение, будет интересно и прибыльно конечно.
Додано: Чет 04 лип, 2019 18:28
Держите нас в курсе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 04 лип, 2019 18:33
какую сумму? от какой суммы советуют?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:12
Ощадбанк
да какую хотите, покупать через ощад не очень выгодно, но хранить еще более менее. Я покупать бумаги собираюсь в другом банке, хранить в Ощаде. Все упирается в фин. мониторинг, проходить его тяжело... Храню в Ощаде, наверное потому что хороший у меня сервис наработан, бегают/узнают/отзваниваются.
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