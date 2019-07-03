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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:31

  KVV написав:
  Квесторе_поверніться написав:Там комісія. Умови задачі не виконані.

Ну дані задачі були досить складні тому довелося іти на компроміс в 0,1%+2 грн, тим паче що при поповненні через термінал було б 0,5%

При сумме 500грн 500*0,001+2=500*0,005=2,5грн
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:22

Re: Ощадбанк

Сегодня первый в Харькове подал документы на открытие счета в ЦБ(ценных бумагах) для ОВГЗ, было мягко говоря занимательно. Но мы справились в отделение, будет интересно и прибыльно конечно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:28

  vadymbanker написав:Сегодня первый в Харькове подал документы на открытие счета в ЦБ(ценных бумагах) для ОВГЗ, было мягко говоря занимательно. Но мы справились в отделение, будет интересно и прибыльно конечно.

Держите нас в курсе. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:33

  vadymbanker написав:Сегодня первый в Харькове подал документы на открытие счета в ЦБ(ценных бумагах) для ОВГЗ, было мягко говоря занимательно. Но мы справились в отделение, будет интересно и прибыльно конечно.


какую сумму? от какой суммы советуют?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:12

Ощадбанк

proftpd66 написав:
  vadymbanker написав:Сегодня первый в Харькове подал документы на открытие счета в ЦБ(ценных бумагах) для ОВГЗ, было мягко говоря занимательно. Но мы справились в отделение, будет интересно и прибыльно конечно.


какую сумму? от какой суммы советуют?
да какую хотите, покупать через ощад не очень выгодно, но хранить еще более менее. Я покупать бумаги собираюсь в другом банке, хранить в Ощаде. Все упирается в фин. мониторинг, проходить его тяжело... Храню в Ощаде, наверное потому что хороший у меня сервис наработан, бегают/узнают/отзваниваются.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:27

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:покупать через ощад не очень выгодно

см. Рынок ОВГЗ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:57

Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:покупать через ощад не очень выгодно

см. Рынок ОВГЗ
не знаю к чему это таблица, но безоговорочно на большие суммы намного выгодней покупать овгз чем вклады(не облагаются налогом)
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:04

  vadymbanker написав:
clientage написав:
  vadymbanker написав:покупать через ощад не очень выгодно

см. Рынок ОВГЗ
не знаю к чему это таблица, но безоговорочно на большие суммы намного выгодней покупать овгз чем вклады(не облагаются налогом)

от 1 лмн?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:24

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:
clientage написав:[quote="4699958:vadymbanker"]покупать через ощад не очень выгодно

см. Рынок ОВГЗ
не знаю к чему это таблица, но безоговорочно на большие суммы намного выгодней покупать овгз чем вклады(не облагаются налогом)

от 1 лмн?[/quote]ну хотя бы, эквивалент
vadymbanker
 
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