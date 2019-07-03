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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:31
KVV написав: Квесторе_поверніться написав:
Там комісія. Умови задачі не виконані.
Ну дані задачі були досить складні тому довелося іти на компроміс в 0,1%+2 грн, тим паче що при поповненні через термінал було б 0,5%
При сумме 500грн 500*0,001+2=500*0,005=2,5грн
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vollena71
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:22
Сегодня первый в Харькове подал документы на открытие счета в ЦБ(ценных бумагах) для ОВГЗ, было мягко говоря занимательно. Но мы справились в отделение, будет интересно и прибыльно конечно.
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vadymbanker
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:28
vadymbanker написав:
Сегодня первый в Харькове подал документы на открытие счета в ЦБ(ценных бумагах) для ОВГЗ, было мягко говоря занимательно. Но мы справились в отделение, будет интересно и прибыльно конечно.
Держите нас в курсе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:33
vadymbanker написав:
Сегодня первый в Харькове подал документы на открытие счета в ЦБ(ценных бумагах) для ОВГЗ, было мягко говоря занимательно. Но мы справились в отделение, будет интересно и прибыльно конечно.
какую сумму? от какой суммы советуют?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Чет 04 лип, 2019 19:12
proftpd66 написав: vadymbanker написав:
Сегодня первый в Харькове подал документы на открытие счета в ЦБ(ценных бумагах) для ОВГЗ, было мягко говоря занимательно. Но мы справились в отделение, будет интересно и прибыльно конечно.
какую сумму? от какой суммы советуют?
да какую хотите, покупать через ощад не очень выгодно, но хранить еще более менее. Я покупать бумаги собираюсь в другом банке, хранить в Ощаде. Все упирается в фин. мониторинг, проходить его тяжело... Храню в Ощаде, наверное потому что хороший у меня сервис наработан, бегают/узнают/отзваниваются.
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vadymbanker
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Додано: Чет 04 лип, 2019 19:27
vadymbanker написав:
покупать через ощад не очень выгодно
см. Рынок ОВГЗ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 04 лип, 2019 19:57
clientage написав: vadymbanker написав:
покупать через ощад не очень выгодно
см. Рынок ОВГЗ
не знаю к чему это таблица, но безоговорочно на большие суммы намного выгодней покупать овгз чем вклады(не облагаются налогом)
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vadymbanker
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:04
vadymbanker написав: clientage написав: vadymbanker написав:
покупать через ощад не очень выгодно
см. Рынок ОВГЗ
не знаю к чему это таблица, но безоговорочно на большие суммы намного выгодней покупать овгз чем вклады(не облагаются налогом)
от 1 лмн?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:24
clientage написав: vadymbanker написав:
clientage написав:[quote="4699958:vadymbanker"]покупать через ощад не очень выгодно
см. Рынок ОВГЗ
не знаю к чему это таблица, но безоговорочно на большие суммы намного выгодней покупать овгз чем вклады(не облагаются налогом)
от 1 лмн?[/quote]ну хотя бы, эквивалент
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vadymbanker
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