RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1518151915201521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:29

Как готовить Ощад

Господа, прошу совета.

Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.

Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:

Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.

Вопросы:

1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов?
2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий?
3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?

Сориентируйте по оптимальному алгоритму плиз...
AmberIT
 
Повідомлень: 193
З нами з: 17.09.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:36

  AmberIT написав:Господа, прошу совета.

Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.

Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:

Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.

Вопросы:

1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов?
2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий?
3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?

Сориентируйте по оптимальному алгоритму плиз...

Не связываться, если нервы дороги
curiousobro
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:37

Re: Ощадбанк

Так нема тутечки валютообміну...
Раджу обрати з цього списку: http://eximb.ml/kurs/
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:40

AmberIT бегите от ощАда!
в помощь
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2678
З нами з: 03.12.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1518151915201521
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73103)
10.07.2019 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.