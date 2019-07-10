Господа, прошу совета.
Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.
Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:
Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.
Вопросы:
1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов?
2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий?
3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?
Сориентируйте по оптимальному алгоритму плиз...