Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.
Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:
Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.
Вопросы:
1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов? 2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий? 3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?
Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.
Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:
Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.
Вопросы:
1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов? 2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий? 3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?
Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.
Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:
Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.
Вопросы:
1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов? 2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий? 3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?
Сориентируйте по оптимальному алгоритму плиз...
1. Онлайн обміну немає. 2. Для долара карта під депо відкривається в відділенні. Миттєва Моя карта в грн і відкриття з неї інтернет банку. 3. Замовлення валюти від 1000 американців.
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