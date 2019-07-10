Додано: Чет 11 лип, 2019 17:26

Добрый вечер

При входе в ИБ поступает платное СМС информирование.

1) Это можно отключить?

2) Если отключить нельзя, то как не платить эту комиссию?

Оформил карту для входа в ИБ и для открытия депо через ИБ.

Также оформил другую карту для выплаты тела депозита и %. Это подсказала девочка. И эта карта не привязана к ИБ и с нее не должны сниматься комиссии при зачислении денег.

Получается задолженность по комиссии должна быть на первой мнговенной карте для открытия ИБ. И что с ней дальше будет. Как на нее забить?

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