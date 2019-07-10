Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.
Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:
Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.
Вопросы:
1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов? 2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий? 3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?
Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.
Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:
Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.
Вопросы:
1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов? 2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий? 3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?
Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.
Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:
Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.
Вопросы:
1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов? 2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий? 3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?
Сориентируйте по оптимальному алгоритму плиз...
1. Онлайн обміну немає. 2. Для долара карта під депо відкривається в відділенні. Миттєва Моя карта в грн і відкриття з неї інтернет банку. 3. Замовлення валюти від 1000 американців.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.
Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:
Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.
Вопросы:
1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов? 2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий? 3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?
Сориентируйте по оптимальному алгоритму плиз...
лучше сделайте один раз но правильно, откройте два вклада один на ₴1000 на 3 мес, один на $100 тоже на 3 мес, получите две бесплатные карты на три года! ₴ - мастер, $ - виза, так лучше. Пополняете налом долл карту, когда она будет готова, далее переводите через ошад24 на моб сбер. В вашем случаи подключите ощад24 к долл карте, с нее будет снимать 25 числа эквивалент 7₴, чтоб контролировать полное движение моб сбер. ₴ карта нужна для удобства, 9% моб сбер, 5000 беспл сеп, пополнение и снятие бесплатное(нал). Потом перебьете ощад24 на ₴ карту, когда снимите долл, или можете сразу на ₴ карту забить ощад24, как угодно. Все это требует всего два посещения в отделение, первое открыть вклады/заказать карты, второе - только карты забрать, потом все дистанционно.
Добрый вечер При входе в ИБ поступает платное СМС информирование. 1) Это можно отключить? 2) Если отключить нельзя, то как не платить эту комиссию? Оформил карту для входа в ИБ и для открытия депо через ИБ. Также оформил другую карту для выплаты тела депозита и %. Это подсказала девочка. И эта карта не привязана к ИБ и с нее не должны сниматься комиссии при зачислении денег. Получается задолженность по комиссии должна быть на первой мнговенной карте для открытия ИБ. И что с ней дальше будет. Как на нее забить?
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