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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1518151915201521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:29

Как готовить Ощад

Господа, прошу совета.

Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.

Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:

Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.

Вопросы:

1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов?
2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий?
3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?

Сориентируйте по оптимальному алгоритму плиз...
AmberIT
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:36

  AmberIT написав:Господа, прошу совета.

Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.

Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:

Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.

Вопросы:

1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов?
2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий?
3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?

Сориентируйте по оптимальному алгоритму плиз...

Не связываться, если нервы дороги
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:37

Re: Ощадбанк

Так нема тутечки валютообміну...
Раджу обрати з цього списку: http://eximb.ml/kurs/
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:40

AmberIT бегите от ощАда!
в помощь
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 06:46

  AmberIT написав:Господа, прошу совета.

Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.

Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:

Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.

Вопросы:

1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов?
2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий?
3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?

Сориентируйте по оптимальному алгоритму плиз...

1. Онлайн обміну немає.
2. Для долара карта під депо відкривається в відділенні.
Миттєва Моя карта в грн і відкриття з неї інтернет банку.
3. Замовлення валюти від 1000 американців.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:55

Re: Ощадбанк

AmberIT написав:Господа, прошу совета.

Не являюсь клиентом ОщадБанка, но хочется использовать в качестве резервного хранилища франклинов (USD) на мобильных заощадженнях.

Планируемая цепочка операций будет выглядеть так:

Гривна наличная/на счете Укрсиба -> перевод гривны на счет/карту Ощада -> покупка USD онлайн -> скирдование на мобильных заощадженнях -> снятие USD при необходимости.

Вопросы:

1. Есть ли онлайн-валютообмен для пополнения мобильных заощаджень в USD с UAH карт/счетов?
2. Какой минимальный набор счетов/карт необходим для этих операций? На что обратить внимание, чтобы повести себя как настоящий свинорыл и в идеале не платить никаких комиссий?
3. Как происходит снятие валютных ценностей с карт/счетов? Нужно ли предварительно заказывать средства? Если да - то с каких сумм?

Сориентируйте по оптимальному алгоритму плиз...
лучше сделайте один раз но правильно, откройте два вклада один на ₴1000 на 3 мес, один на $100 тоже на 3 мес, получите две бесплатные карты на три года! ₴ - мастер, $ - виза, так лучше. Пополняете налом долл карту, когда она будет готова, далее переводите через ошад24 на моб сбер. В вашем случаи подключите ощад24 к долл карте, с нее будет снимать 25 числа эквивалент 7₴, чтоб контролировать полное движение моб сбер. ₴ карта нужна для удобства, 9% моб сбер, 5000 беспл сеп, пополнение и снятие бесплатное(нал). Потом перебьете ощад24 на ₴ карту, когда снимите долл, или можете сразу на ₴ карту забить ощад24, как угодно. Все это требует всего два посещения в отделение, первое открыть вклады/заказать карты, второе - только карты забрать, потом все дистанционно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:22

Re: Ощадбанк

  curiousobro написав:Не связываться, если нервы дороги

С точки зрения депозитов какие могут быть проблемы?
  vadymbanker написав:получите две бесплатные карты на три года!

Вроде поддержка говорит, что карты сроком действия 5 лет ? Или уже что то поменяли ?
  vadymbanker написав:пополнение и снятие бесплатное(нал).

В тарифах депозитной карты вообще не нашел пополнение наличными. Не подскажите, где искать инфу про это в тарифах ощада ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:26

Re: Ощадбанк

Добрый вечер
При входе в ИБ поступает платное СМС информирование.
1) Это можно отключить?
2) Если отключить нельзя, то как не платить эту комиссию?
Оформил карту для входа в ИБ и для открытия депо через ИБ.
Также оформил другую карту для выплаты тела депозита и %. Это подсказала девочка. И эта карта не привязана к ИБ и с нее не должны сниматься комиссии при зачислении денег.
Получается задолженность по комиссии должна быть на первой мнговенной карте для открытия ИБ. И что с ней дальше будет. Как на нее забить?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:38

Алексей77
Для ИБ открывали "Моя Картка" ?
По идее там должно быть бесплатное смс информирование ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:54

Re: Ощадбанк

  curiousobro написав:Не связываться, если нервы дороги


Cьогодні закінчився депо під 18,5 % 600 тис. грн. віддали без проблем через окрему закриту касу. Замовляв наперед.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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