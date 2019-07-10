curiousobro написав:Не связываться, если нервы дороги
С точки зрения депозитов какие могут быть проблемы?
vadymbanker написав:получите две бесплатные карты на три года!
Вроде поддержка говорит, что карты сроком действия 5 лет ? Или уже что то поменяли ?
vadymbanker написав:пополнение и снятие бесплатное(нал).
В тарифах депозитной карты вообще не нашел пополнение наличными. Не подскажите, где искать инфу про это в тарифах ощада ...
Может и на 5 лет уже, еще лучше. Тариф для пополнения карт мiй рахунок для процентов указан в общих Тарифах карт, в начале,(бесплатно), снятие с карт тоже бесплатно но уже указано в тарифе самой карты, в Тарифах. Читайте внимательно. По депозитам проблем нет, Ощад именно на депозитах и специализируется, это их фирменный конек, Ощад - "Сберегательный".