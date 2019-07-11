Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:17
Кстати, почему нигде нет информации какой процент на мобільних заощадженнях? Обыскал сайт, в мобильном приложении, ну прям секрет какой-то. В валюте я имею ввиду. Может кто подскажет?
Zonenor
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:24
Zonenor написав:
Кстати, почему нигде нет информации какой процент на мобільних заощадженнях? Обыскал сайт, в мобильном приложении, ну прям секрет какой-то. В валюте я имею ввиду. Может кто подскажет?
9% (для рахунків в гривні)
2% (для рахунків в доларах США)
1% (для рахунків в євро)
тарифи
Востаннє редагувалось
ramaz
в Чет 11 лип, 2019 21:25, всього редагувалось 1 раз.
ramaz
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:25
Zonenor написав:
Кстати, почему нигде нет информации какой процент на мобільних заощадженнях? Обыскал сайт, в мобильном приложении, ну прям секрет какой-то. В валюте я имею ввиду. Может кто подскажет?
https://oschadbank-inform.com.ua/deposi ... eniya.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:34
Kalgan написав: curiousobro написав:
Не связываться, если нервы дороги
С точки зрения депозитов какие могут быть проблемы?
vadymbanker написав:
получите две бесплатные карты на три года!
Вроде поддержка говорит, что карты сроком действия 5 лет ? Или уже что то поменяли ?
vadymbanker написав:
пополнение и снятие бесплатное(нал).
В тарифах депозитной карты вообще не нашел пополнение наличными. Не подскажите, где искать инфу про это в тарифах ощада ...
Может и на 5 лет уже, еще лучше. Тариф для пополнения карт мiй рахунок для процентов указан в общих Тарифах карт, в начале,(бесплатно), снятие с карт тоже бесплатно но уже указано в тарифе самой карты, в Тарифах. Читайте внимательно. По депозитам проблем нет, Ощад именно на депозитах и специализируется, это их фирменный конек, Ощад - "Сберегательный".
vadymbanker
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Додано: Чет 11 лип, 2019 23:09
vadymbanker написав:
мiй рахунок для процентов указан в общих Тарифах карт, в начале,(бесплатно), снятие с карт тоже бесплатно но уже указано в тарифе самой карты, в Тарифах.
То, что депо и проценты на карту без комиссии это понятно и логично. Мне показалось, что вы писали о пополнении именно карты наличными
Kalgan
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 00:31
Ой+ написав: curiousobro написав:
Не связываться, если нервы дороги
Cьогодні закінчився депо під 18,5 % 600 тис. грн. віддали без проблем через окрему закриту касу. Замовляв наперед.
Когда открывали такое вкусное депо?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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