RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1519152015211522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:17

Кстати, почему нигде нет информации какой процент на мобільних заощадженнях? Обыскал сайт, в мобильном приложении, ну прям секрет какой-то. В валюте я имею ввиду. Может кто подскажет?
Zonenor
 
Повідомлень: 34
З нами з: 26.02.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:24

  Zonenor написав:Кстати, почему нигде нет информации какой процент на мобільних заощадженнях? Обыскал сайт, в мобильном приложении, ну прям секрет какой-то. В валюте я имею ввиду. Может кто подскажет?

9% (для рахунків в гривні)
2% (для рахунків в доларах США)
1% (для рахунків в євро)
тарифи
Востаннє редагувалось ramaz в Чет 11 лип, 2019 21:25, всього редагувалось 1 раз.
ramaz
 
Повідомлень: 251
З нами з: 12.07.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:25

  Zonenor написав:Кстати, почему нигде нет информации какой процент на мобільних заощадженнях? Обыскал сайт, в мобильном приложении, ну прям секрет какой-то. В валюте я имею ввиду. Может кто подскажет?

https://oschadbank-inform.com.ua/deposi ... eniya.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 03.12.14
Подякував: 331 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:34

Ощадбанк

Kalgan написав:
  curiousobro написав:Не связываться, если нервы дороги

С точки зрения депозитов какие могут быть проблемы?
  vadymbanker написав:получите две бесплатные карты на три года!

Вроде поддержка говорит, что карты сроком действия 5 лет ? Или уже что то поменяли ?
  vadymbanker написав:пополнение и снятие бесплатное(нал).

В тарифах депозитной карты вообще не нашел пополнение наличными. Не подскажите, где искать инфу про это в тарифах ощада ...
Может и на 5 лет уже, еще лучше. Тариф для пополнения карт мiй рахунок для процентов указан в общих Тарифах карт, в начале,(бесплатно), снятие с карт тоже бесплатно но уже указано в тарифе самой карты, в Тарифах. Читайте внимательно. По депозитам проблем нет, Ощад именно на депозитах и специализируется, это их фирменный конек, Ощад - "Сберегательный".
vadymbanker
 
Повідомлень: 244
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 23:09

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:мiй рахунок для процентов указан в общих Тарифах карт, в начале,(бесплатно), снятие с карт тоже бесплатно но уже указано в тарифе самой карты, в Тарифах.

То, что депо и проценты на карту без комиссии это понятно и логично. Мне показалось, что вы писали о пополнении именно карты наличными :)
Kalgan
 
Повідомлень: 60
З нами з: 02.01.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 00:31

  Ой+ написав:
  curiousobro написав:Не связываться, если нервы дороги


Cьогодні закінчився депо під 18,5 % 600 тис. грн. віддали без проблем через окрему закриту касу. Замовляв наперед.


Когда открывали такое вкусное депо?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 856
З нами з: 22.12.16
Подякував: 88 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 05:40

proftpd66 3 роки взад "капітал", + надбавка за суму. 3 роки тому поклав 1000 про всяк випадок, тоді % не вражали, але пригодилось на поповнення. Зараз там щось нема цікавинок, але якщо піде відтік, не виключено, що щось підросте, он приват також різав-різав, а зараз в числі найбільших процентодавців.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:42

Ощадбанк

Kalgan написав:
  vadymbanker написав:мiй рахунок для процентов указан в общих Тарифах карт, в начале,(бесплатно), снятие с карт тоже бесплатно но уже указано в тарифе самой карты, в Тарифах.

То, что депо и проценты на карту без комиссии это понятно и логично. Мне показалось, что вы писали о пополнении именно карты наличными :)
все верно вам показалось, пополнение НАЛИЧНЫМИ в кассе и терминале бесплатно. Безнал - 1%(кроме конечно % и суммы вклада). Снятие - бесплатное. Карта удобная. В привате надо две иметь гривневые, в ощаде - одну. Удобно.
Востаннє редагувалось vadymbanker в П'ят 12 лип, 2019 07:47, всього редагувалось 1 раз.
vadymbanker
 
Повідомлень: 244
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:45

Re: Ощадбанк

Ой+ написав:proftpd66 3 роки взад "капітал", + надбавка за суму. 3 роки тому поклав 1000 про всяк випадок, тоді % не вражали, але пригодилось на поповнення. Зараз там щось нема цікавинок, але якщо піде відтік, не виключено, що щось підросте, он приват також різав-різав, а зараз в числі найбільших процентодавців.
по моему сейчас по прежнему действует акционный вклад от ₴200000, с выплатой % в конце срока. Но от ₴1млн, накидывают очень прилично, до 17%, это вне акции.
vadymbanker
 
Повідомлень: 244
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1519152015211522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12853)
12.07.2019 08:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.