Додано: П'ят 12 лип, 2019 05:40

proftpd66 3 роки взад "капітал", + надбавка за суму. 3 роки тому поклав 1000 про всяк випадок, тоді % не вражали, але пригодилось на поповнення. Зараз там щось нема цікавинок, але якщо піде відтік, не виключено, що щось підросте, он приват також різав-різав, а зараз в числі найбільших процентодавців.

Не так добре з грошима, як погано без них.