curiousobro написав:Не связываться, если нервы дороги
С точки зрения депозитов какие могут быть проблемы?
vadymbanker написав:получите две бесплатные карты на три года!
Вроде поддержка говорит, что карты сроком действия 5 лет ? Или уже что то поменяли ?
vadymbanker написав:пополнение и снятие бесплатное(нал).
В тарифах депозитной карты вообще не нашел пополнение наличными. Не подскажите, где искать инфу про это в тарифах ощада ...
Может и на 5 лет уже, еще лучше. Тариф для пополнения карт мiй рахунок для процентов указан в общих Тарифах карт, в начале,(бесплатно), снятие с карт тоже бесплатно но уже указано в тарифе самой карты, в Тарифах. Читайте внимательно. По депозитам проблем нет, Ощад именно на депозитах и специализируется, это их фирменный конек, Ощад - "Сберегательный".
proftpd66 3 роки взад "капітал", + надбавка за суму. 3 роки тому поклав 1000 про всяк випадок, тоді % не вражали, але пригодилось на поповнення. Зараз там щось нема цікавинок, але якщо піде відтік, не виключено, що щось підросте, он приват також різав-різав, а зараз в числі найбільших процентодавців.
vadymbanker написав:мiй рахунок для процентов указан в общих Тарифах карт, в начале,(бесплатно), снятие с карт тоже бесплатно но уже указано в тарифе самой карты, в Тарифах.
То, что депо и проценты на карту без комиссии это понятно и логично. Мне показалось, что вы писали о пополнении именно карты наличными
все верно вам показалось, пополнение НАЛИЧНЫМИ в кассе и терминале бесплатно. Безнал - 1%(кроме конечно % и суммы вклада). Снятие - бесплатное. Карта удобная. В привате надо две иметь гривневые, в ощаде - одну. Удобно.
Востаннє редагувалось vadymbanker в П'ят 12 лип, 2019 07:47, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:proftpd66 3 роки взад "капітал", + надбавка за суму. 3 роки тому поклав 1000 про всяк випадок, тоді % не вражали, але пригодилось на поповнення. Зараз там щось нема цікавинок, але якщо піде відтік, не виключено, що щось підросте, он приват також різав-різав, а зараз в числі найбільших процентодавців.
по моему сейчас по прежнему действует акционный вклад от ₴200000, с выплатой % в конце срока. Но от ₴1млн, накидывают очень прилично, до 17%, это вне акции.
Ой+ написав:proftpd66 3 роки взад "капітал", + надбавка за суму. 3 роки тому поклав 1000 про всяк випадок, тоді % не вражали, але пригодилось на поповнення. Зараз там щось нема цікавинок, але якщо піде відтік, не виключено, що щось підросте, он приват також різав-різав, а зараз в числі найбільших процентодавців.
по моему сейчас по прежнему действует акционный вклад от ₴200000, с выплатой % в конце срока. Но от ₴1млн, накидывают очень прилично, до 17%, это вне акции.
От миллиона надо влаживать в овгз
Гарантии те же, а профит побольше за счёт отсутствия налога.