|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:04
curiousobro написав: vadymbanker написав:
Ой+ написав:proftpd66 3 роки взад "капітал", + надбавка за суму. 3 роки тому поклав 1000 про всяк випадок, тоді % не вражали, але пригодилось на поповнення. Зараз там щось нема цікавинок, але якщо піде відтік, не виключено, що щось підросте, он приват також різав-різав, а зараз в числі найбільших процентодавців.
по моему сейчас по прежнему действует акционный вклад от ₴200000, с выплатой % в конце срока. Но от ₴1млн, накидывают очень прилично, до 17%, это вне акции.
От миллиона надо влаживать в овгз
Гарантии те же, а профит побольше за счёт отсутствия налога.
откройте мой комент от 4 июля, все уже подхвачено
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 246
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:18
vadymbanker написав:
все верно вам показалось, пополнение НАЛИЧНЫМИ в кассе и терминале бесплатно. Безнал - 1%(кроме конечно % и суммы вклада).
Про пополнение НАЛИЧНЫМИ депо карты в тарифах нигде не нашел
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:22
Kalgan написав: vadymbanker написав:
все верно вам показалось, пополнение НАЛИЧНЫМИ в кассе и терминале бесплатно. Безнал - 1%(кроме конечно % и суммы вклада).
Про пополнение НАЛИЧНЫМИ депо карты в тарифах нигде не нашел
Внизу страницы с тарифами Мій рахунок есть ссылка на Тарифи на додаткові послуги -> Загальні тарифи на додаткові послуги. Там смотрите п.2.1 в зависимости от наличия карты - не тарифікується,0,5%,0.75%,1%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2054
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:42
Кабмін змінив тип публічного акціонерного товариства Ощадбанк на приватне і перейменував його в акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
готують до продажу видать
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5496
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:23
greenozon написав:Кабмін змінив тип публічного акціонерного товариства Ощадбанк на приватне і перейменував його в акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
готують до продажу видать
пока продадут, все в овгз будут сидеть, никакой разницы не будет. А скоро овгз за 5 минут через bank id или ецп можно будет через смартфон купить, в сша популярны treasury notes среди населения.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 246
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|