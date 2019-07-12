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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:04

Re: Ощадбанк

curiousobro написав:
  vadymbanker написав:
Ой+ написав:proftpd66 3 роки взад "капітал", + надбавка за суму. 3 роки тому поклав 1000 про всяк випадок, тоді % не вражали, але пригодилось на поповнення. Зараз там щось нема цікавинок, але якщо піде відтік, не виключено, що щось підросте, он приват також різав-різав, а зараз в числі найбільших процентодавців.
по моему сейчас по прежнему действует акционный вклад от ₴200000, с выплатой % в конце срока. Но от ₴1млн, накидывают очень прилично, до 17%, это вне акции.

От миллиона надо влаживать в овгз

Гарантии те же, а профит побольше за счёт отсутствия налога.
откройте мой комент от 4 июля, все уже подхвачено
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:18

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:все верно вам показалось, пополнение НАЛИЧНЫМИ в кассе и терминале бесплатно. Безнал - 1%(кроме конечно % и суммы вклада).

Про пополнение НАЛИЧНЫМИ депо карты в тарифах нигде не нашел :(
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:22

  Kalgan написав:
  vadymbanker написав:все верно вам показалось, пополнение НАЛИЧНЫМИ в кассе и терминале бесплатно. Безнал - 1%(кроме конечно % и суммы вклада).

Про пополнение НАЛИЧНЫМИ депо карты в тарифах нигде не нашел :(

Внизу страницы с тарифами Мій рахунок есть ссылка на Тарифи на додаткові послуги -> Загальні тарифи на додаткові послуги. Там смотрите п.2.1 в зависимости от наличия карты - не тарифікується,0,5%,0.75%,1%
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:42

Кабмін змінив тип публічного акціонерного товариства Ощадбанк на приватне і перейменував його в акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».

готують до продажу видать
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:23

Re: Ощадбанк

greenozon написав:Кабмін змінив тип публічного акціонерного товариства Ощадбанк на приватне і перейменував його в акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».

готують до продажу видать
пока продадут, все в овгз будут сидеть, никакой разницы не будет. А скоро овгз за 5 минут через bank id или ецп можно будет через смартфон купить, в сша популярны treasury notes среди населения.
vadymbanker
 
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