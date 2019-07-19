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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:04
curiousobro написав: vadymbanker написав:
Ой+ написав:proftpd66 3 роки взад "капітал", + надбавка за суму. 3 роки тому поклав 1000 про всяк випадок, тоді % не вражали, але пригодилось на поповнення. Зараз там щось нема цікавинок, але якщо піде відтік, не виключено, що щось підросте, он приват також різав-різав, а зараз в числі найбільших процентодавців.
по моему сейчас по прежнему действует акционный вклад от ₴200000, с выплатой % в конце срока. Но от ₴1млн, накидывают очень прилично, до 17%, это вне акции.
От миллиона надо влаживать в овгз
Гарантии те же, а профит побольше за счёт отсутствия налога.
откройте мой комент от 4 июля, все уже подхвачено
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vadymbanker
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:18
vadymbanker написав:
все верно вам показалось, пополнение НАЛИЧНЫМИ в кассе и терминале бесплатно. Безнал - 1%(кроме конечно % и суммы вклада).
Про пополнение НАЛИЧНЫМИ депо карты в тарифах нигде не нашел
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Kalgan
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:22
Kalgan написав: vadymbanker написав:
все верно вам показалось, пополнение НАЛИЧНЫМИ в кассе и терминале бесплатно. Безнал - 1%(кроме конечно % и суммы вклада).
Про пополнение НАЛИЧНЫМИ депо карты в тарифах нигде не нашел
Внизу страницы с тарифами Мій рахунок есть ссылка на Тарифи на додаткові послуги -> Загальні тарифи на додаткові послуги. Там смотрите п.2.1 в зависимости от наличия карты - не тарифікується,0,5%,0.75%,1%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:42
Кабмін змінив тип публічного акціонерного товариства Ощадбанк на приватне і перейменував його в акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
готують до продажу видать
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greenozon
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:23
greenozon написав:Кабмін змінив тип публічного акціонерного товариства Ощадбанк на приватне і перейменував його в акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
готують до продажу видать
пока продадут, все в овгз будут сидеть, никакой разницы не будет. А скоро овгз за 5 минут через bank id или ецп можно будет через смартфон купить, в сша популярны treasury notes среди населения.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 04:43
greenozon написав:
Кабмін змінив тип публічного акціонерного товариства Ощадбанк на приватне і перейменував його в акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
готують до продажу видать
Зараз всі державні (і не тільки) публічні акціонерні товариства перетворюють у приватні - приватними АТ вже стали "Укрзалізниця", "Укрпошта", той же державний "Приватбанк" тощо. Відповідно до прийнятих торік змін до законодавства про акціонерні товариства публічними можуть бути лише ті АТ, акції яких вільно продаються на біржі, всі інші, в тому числі і ті АТ, де держава володіє 100% акцій, можуть бути тепер лише приватними (закритими).
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Додано: Суб 20 лип, 2019 07:38
До которого часу из Ощада надо отправлять СЭП, чтобы деньги зашли в тот же день? Вчера отправил на ТАС около 15.45, еще не дошло. Теперь ждать до понедельника?
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Ferlakur
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Додано: Суб 20 лип, 2019 07:46
Ferlakur написав:
До которого часу из Ощада надо отправлять СЭП, чтобы деньги зашли в тот же день? Вчера отправил на ТАС около 15.45, еще не дошло. Теперь ждать до понедельника?
Ну если Ощад вчера не выпустил, то раньше понедельника точно уже ничего не произойдет. А вообще конечно странно - СЕП НБУ работает довольно допоздна и зачастую если надо даже продлевается работа дольше регламентного времени. Поэтому 15-45 это вполне нормальное время для платежа в банке где нет "эстонских" регламентов. А вас точно деньги списались? Не зависли нигде? А то я вчера так в привате "животинку" кормил, а приват глючил, так сумма переброски между собственными счетами висела около получаса не проведенная.
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Flamingo
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Додано: Суб 20 лип, 2019 07:51
Ferlakur написав:
До которого часу из Ощада надо отправлять СЭП, чтобы деньги зашли в тот же день? Вчера отправил на ТАС около 15.45, еще не дошло. Теперь ждать до понедельника?
У Ощада СВОЙ риХламинТ: отправка до 15:00 уходит текущим днем, но в Пт. полюбэ могут быть проблемы, т.к. ОщАд не в 15:00 отправляет, а ближе к 17:00, т.е. получатель может просто не успеть обработать приход
Если отправить в Вс, то гроши зайдут до 10:00 в Пн.
Я обнаружил у ощАда три периода отправки: около 11..12:00, около 14:00 и ближе к 17:00
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 20 лип, 2019 08:16
clientage написав:
Я обнаружил у ощАда три периода отправки: около 11..12:00, около 14:00 и ближе к 17:00
Где-то с месяц назад, отправил из Ощада на Приват в 8.45, к 10.00 деньги уже были на Привате.
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