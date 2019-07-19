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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2019 08:28
Flamingo написав: Ferlakur написав:
До которого часу из Ощада надо отправлять СЭП, чтобы деньги зашли в тот же день? Вчера отправил на ТАС около 15.45, еще не дошло. Теперь ждать до понедельника?
А вас точно деньги списались? Не зависли нигде?
Вроде списались, в Ощаде пишет "операция завершена", как обычно.
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Ferlakur
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Додано: Суб 20 лип, 2019 16:04
Где-то слышал что отослать нужно до 15.00
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