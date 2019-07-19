Вроде списались, в Ощаде пишет "операция завершена", как обычно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2019 08:28
Вроде списались, в Ощаде пишет "операция завершена", как обычно.
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:04
Re: Ощадбанк
Где-то слышал что отослать нужно до 15.00
Додано: Суб 20 лип, 2019 18:27
Ваащето прям в ИБ при фомировании СЭПа написано
Но вот скока раз в день отправляет мона понять ток опытным путем
... делайте хоть что-нибудь!
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