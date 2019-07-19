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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 08:28

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:До которого часу из Ощада надо отправлять СЭП, чтобы деньги зашли в тот же день? Вчера отправил на ТАС около 15.45, еще не дошло. Теперь ждать до понедельника?

А вас точно деньги списались? Не зависли нигде?

Вроде списались, в Ощаде пишет "операция завершена", как обычно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:04

Re: Ощадбанк

Где-то слышал что отослать нужно до 15.00
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:27

  demichh написав:Где-то слышал что отослать нужно до 15.00

Ваащето прям в ИБ при фомировании СЭПа написано :)
Но вот скока раз в день отправляет мона понять ток опытным путем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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