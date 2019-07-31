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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2019 08:28
Flamingo написав: Ferlakur написав:
До которого часу из Ощада надо отправлять СЭП, чтобы деньги зашли в тот же день? Вчера отправил на ТАС около 15.45, еще не дошло. Теперь ждать до понедельника?
А вас точно деньги списались? Не зависли нигде?
Вроде списались, в Ощаде пишет "операция завершена", как обычно.
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Ferlakur
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Додано: Суб 20 лип, 2019 16:04
Где-то слышал что отослать нужно до 15.00
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demichh
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:27
demichh написав:
Где-то слышал что отослать нужно до 15.00
Ваащето прям в ИБ при фомировании СЭПа написано
Но вот скока раз в день отправляет мона понять ток опытным путем
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Сер 24 лип, 2019 10:59
Седня прозрел
Оказывается Экономки (те, шо под депо дают) тоже есть мнгновенки. Седня так валютную Экономку оформил. Но эт может сделать ток просветлённый менагер
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 24 лип, 2019 11:46
clientage написав:
Седня прозрел
Оказывается Экономки (те, шо под депо дают) тоже есть мнгновенки. Седня так валютную Экономку оформил. Но эт может сделать ток просветлённый менагер
Это ж вроде только при открытии счета, перевыпуск на именную
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Stringer
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Додано: Сер 24 лип, 2019 12:47
Stringer написав: clientage написав:
Седня прозрел
Оказывается Экономки (те, шо под депо дают) тоже есть мнгновенки. Седня так валютную Экономку оформил. Но эт может сделать ток просветлённый менагер
Это ж вроде только при открытии счета, перевыпуск на именную
Оч. похоже
Но мне в предыдущем отд-и "случайно" закрыли мою старую Экономку, причем им даже пофиг было, шо карта была привязана к депозиту и на неё ежемес. капали %%
Пришлось в новом отд-и переоткрываться
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Чет 25 лип, 2019 12:07
Если переводить средства пономеру карты видно ФИО владельца?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Чет 25 лип, 2019 15:37
2XL написав:Если переводить средства пономеру карты видно ФИО владельца?
да, фамилия и первая буква имени, так видно в ощад24, в терминале, - не знаю.
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vadymbanker
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Додано: Суб 27 лип, 2019 00:50
vadymbanker написав:
да, фамилия и первая буква имени, так видно в ощад24, в терминале, - не знаю.
Наоборот, видно только полное имя, а фамилия одна первая буква с точкой. Это если переводить с ощад на ощад.
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Karmik
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Додано: Чет 01 сер, 2019 17:57
Продавал кое-шо с "доставкой ОЛХ" и указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах, на основании какого пункта? Вроде ж на Мою картку зачисление безнала бесплатно по всем каналам?
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Ferlakur
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