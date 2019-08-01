Додано: Чет 01 сер, 2019 18:00

Сегодня оплачивал за olx доставку, сумма 5900 грн, оплата не проходит, прилетает смс что превышен лимит, хотя в лимитах установил 20 000 для оплаты в интернет. Звоню на гарячую линию, ввожу номер карты, робот перебрасывает на консультанта, хотя ранее деактивировал лимит в автоматическом режиме. Говорит что по неименной карте, а именно с такой я и пытался оплатить стоит лимит 5000 грн в сутки и макс 3 операции. Деактивировали лимит вручную, еще раз сделал оплату.

Если тут находится кто-то с ощадбанка, к вам просьба, сделайте пожалуйста хотя бы в ощад24 указание четких лимитов, а то получается что ваши лимиты которые устанавливаются в меню лимитов карт не работают как ожидается. А лучше чтобы это работало на автомате в зависимости от типа карт чтобы не приходилось гадать сколько там лимита доступно.