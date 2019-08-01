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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:00

Re: Ощадбанк

Сегодня оплачивал за olx доставку, сумма 5900 грн, оплата не проходит, прилетает смс что превышен лимит, хотя в лимитах установил 20 000 для оплаты в интернет. Звоню на гарячую линию, ввожу номер карты, робот перебрасывает на консультанта, хотя ранее деактивировал лимит в автоматическом режиме. Говорит что по неименной карте, а именно с такой я и пытался оплатить стоит лимит 5000 грн в сутки и макс 3 операции. Деактивировали лимит вручную, еще раз сделал оплату.
Если тут находится кто-то с ощадбанка, к вам просьба, сделайте пожалуйста хотя бы в ощад24 указание четких лимитов, а то получается что ваши лимиты которые устанавливаются в меню лимитов карт не работают как ожидается. А лучше чтобы это работало на автомате в зависимости от типа карт чтобы не приходилось гадать сколько там лимита доступно.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:04

  Karmik написав:
  vadymbanker написав:да, фамилия и первая буква имени, так видно в ощад24, в терминале, - не знаю.

Наоборот, видно только полное имя, а фамилия одна первая буква с точкой. Это если переводить с ощад на ощад.

так же в алке по № телефона
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:05

Re: Ощадбанк

  Ferlakur написав:...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:12

  MASolomko написав:
  Ferlakur написав:...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.

Нее, шото тут нечисто :(
То на Экономку заходят сторонние р2р с блоком 1% до факта проводки. А на МК любая пополняха д.б. без комисс по определению.
Наблюдаемс :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:28

clientage сторонним сервисом и на мк лочит 1 % минимум на сутки, завтра к вечеру попустит, если не поплохеет :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:31

  Кассандра написав:clientage сторонним сервисом и на мк лочит 1 % минимум на сутки, завтра к вечеру попустит, если не поплохеет :wink:

Вооо, дурне яке :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:36

clientage так отож :)
Кассандра
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