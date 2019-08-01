Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 18:00
Сегодня оплачивал за olx доставку, сумма 5900 грн, оплата не проходит, прилетает смс что превышен лимит, хотя в лимитах установил 20 000 для оплаты в интернет. Звоню на гарячую линию, ввожу номер карты, робот перебрасывает на консультанта, хотя ранее деактивировал лимит в автоматическом режиме. Говорит что по неименной карте, а именно с такой я и пытался оплатить стоит лимит 5000 грн в сутки и макс 3 операции. Деактивировали лимит вручную, еще раз сделал оплату.
Если тут находится кто-то с ощадбанка, к вам просьба, сделайте пожалуйста хотя бы в ощад24 указание четких лимитов, а то получается что ваши лимиты которые устанавливаются в меню лимитов карт не работают как ожидается. А лучше чтобы это работало на автомате в зависимости от типа карт чтобы не приходилось гадать сколько там лимита доступно.
Karmik
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Додано: Чет 01 сер, 2019 18:04
Karmik написав: vadymbanker написав:
да, фамилия и первая буква имени, так видно в ощад24, в терминале, - не знаю.
Наоборот, видно только полное имя, а фамилия одна первая буква с точкой. Это если переводить с ощад на ощад.
так же в алке по № телефона
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:05
Ferlakur написав:
...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.
MASolomko
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:12
MASolomko написав: Ferlakur написав:
...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.
Нее, шото тут нечисто
То на Экономку заходят сторонние р2р с блоком 1% до факта проводки. А на МК любая пополняха д.б. без комисс по определению.
Наблюдаемс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:28
clientage
сторонним сервисом и на мк лочит 1 % минимум на сутки, завтра к вечеру попустит, если не поплохеет
Кассандра
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:31
Кассандра написав: clientage
сторонним сервисом и на мк лочит 1 % минимум на сутки, завтра к вечеру попустит, если не поплохеет
Вооо, дурне яке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:36
clientage
так отож
Кассандра
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:04
MASolomko написав: Ferlakur написав:
...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.
Точно, проводка! А я дурак уже эти деньги СЭПом перегнал. Шо теперь, будет овер, или рассосется? Или лучше пополнить обратно на эту сумму?
Ferlakur
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