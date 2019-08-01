Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 18:00
Сегодня оплачивал за olx доставку, сумма 5900 грн, оплата не проходит, прилетает смс что превышен лимит, хотя в лимитах установил 20 000 для оплаты в интернет. Звоню на гарячую линию, ввожу номер карты, робот перебрасывает на консультанта, хотя ранее деактивировал лимит в автоматическом режиме. Говорит что по неименной карте, а именно с такой я и пытался оплатить стоит лимит 5000 грн в сутки и макс 3 операции. Деактивировали лимит вручную, еще раз сделал оплату.
Если тут находится кто-то с ощадбанка, к вам просьба, сделайте пожалуйста хотя бы в ощад24 указание четких лимитов, а то получается что ваши лимиты которые устанавливаются в меню лимитов карт не работают как ожидается. А лучше чтобы это работало на автомате в зависимости от типа карт чтобы не приходилось гадать сколько там лимита доступно.
Karmik
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Додано: Чет 01 сер, 2019 18:04
Karmik написав: vadymbanker написав:
да, фамилия и первая буква имени, так видно в ощад24, в терминале, - не знаю.
Наоборот, видно только полное имя, а фамилия одна первая буква с точкой. Это если переводить с ощад на ощад.
так же в алке по № телефона
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:05
Ferlakur написав:
...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.
MASolomko
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:12
MASolomko написав: Ferlakur написав:
...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.
Нее, шото тут нечисто
То на Экономку заходят сторонние р2р с блоком 1% до факта проводки. А на МК любая пополняха д.б. без комисс по определению.
Наблюдаемс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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2
Додано: Чет 01 сер, 2019 21:28
clientage
сторонним сервисом и на мк лочит 1 % минимум на сутки, завтра к вечеру попустит, если не поплохеет
Кассандра
Повідомлень: 854
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Подякували: 117 раз.
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1
Додано: Чет 01 сер, 2019 21:31
Кассандра написав: clientage
сторонним сервисом и на мк лочит 1 % минимум на сутки, завтра к вечеру попустит, если не поплохеет
Вооо, дурне яке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 28815
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Подякував: 2306 раз.
Подякували: 3336 раз.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:36
clientage
так отож
Кассандра
Повідомлень: 854
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 117 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:04
MASolomko написав: Ferlakur написав:
...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.
Точно, проводка! А я дурак уже эти деньги СЭПом перегнал. Шо теперь, будет овер, или рассосется? Или лучше пополнить обратно на эту сумму?
Ferlakur
Повідомлень: 3105
З нами з: 14.10.08
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Подякували: 127 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:29
Ferlakur написав: MASolomko написав: Ferlakur написав:
...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.
Точно, проводка! А я дурак уже эти деньги СЭПом перегнал. Шо теперь, будет овер, или рассосется? Или лучше пополнить обратно на эту сумму?
вам они изначально зашли сепом или п2п?
vadymbanker
Повідомлень: 262
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:51
vadymbanker написав: Ferlakur написав: MASolomko написав:
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.
Точно, проводка! А я дурак уже эти деньги СЭПом перегнал. Шо теперь, будет овер, или рассосется? Или лучше пополнить обратно на эту сумму?
вам они изначально зашли сепом или п2п?
Зашли п2п, до сих пор в состоянии "обробляється", отправил дальше СЭПом.
Ferlakur
Повідомлень: 3105
З нами з: 14.10.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 127 раз.
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