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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:29
Ferlakur написав:
Зашли п2п, до сих пор в состоянии "обробляється", отправил дальше СЭПом.
А лучше - наоборот
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