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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:29
Ferlakur написав:
Зашли п2п, до сих пор в состоянии "обробляється", отправил дальше СЭПом.
А лучше - наоборот
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:37
Ferlakur написав: MASolomko написав: Ferlakur написав:
...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.
Точно, проводка! А я дурак уже эти деньги СЭПом перегнал. Шо теперь, будет овер, или рассосется? Или лучше пополнить обратно на эту сумму?
Блин, сегодня побежал как ошпареный к терминалу, закинул, чтоб погасить минус, щас смотрю - то пополнение уже провелось, и комиссию вернули, и овера нет
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