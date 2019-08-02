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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:29

  Ferlakur написав:Зашли п2п, до сих пор в состоянии "обробляється", отправил дальше СЭПом.

А лучше - наоборот
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:37

  Ferlakur написав:
  MASolomko написав:
  Ferlakur написав:...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.

Точно, проводка! А я дурак уже эти деньги СЭПом перегнал. Шо теперь, будет овер, или рассосется? Или лучше пополнить обратно на эту сумму?

Блин, сегодня побежал как ошпареный к терминалу, закинул, чтоб погасить минус, щас смотрю - то пополнение уже провелось, и комиссию вернули, и овера нет :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:09

Re: Ощадбанк

Прощай эпоха мфо,инн,2625,2620

Привет iban
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:30

  vadymbanker написав:Прощай эпоха мфо,инн,2625,2620

Привет iban

До 31.10 ищ можно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:00

  Ferlakur написав:
  vadymbanker написав:Прощай эпоха мфо,инн,2625,2620

Привет iban

До 31.10 ищ можно.

Самое смешное, что до 31.10 если указывать номер по ИБАНу надо будет по прежнему указывать еще и МФО, хотя в ИБАНе он уже тоже будет "зашит" :shock:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 05:06

Re: Ощадбанк

vadymbanker написав:Прощай эпоха мфо,инн,2625,2620

Привет iban
С инн зачем прощаетесь?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 05:50

  Aps написав:
vadymbanker написав:Прощай эпоха мфо,инн,2625,2620

Привет iban
С инн зачем прощаетесь?

Мож по религиозным мотивам... ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:41

IBAN включає у себе лише номер рахунку і код банку(МФО), а ІПН чи код ЄДРПОУ як були, так і залишуться для заповнення окремим полем (код одержувача)
Sanio
 
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