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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:29
Ferlakur написав:
Зашли п2п, до сих пор в состоянии "обробляється", отправил дальше СЭПом.
А лучше - наоборот
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:37
Ferlakur написав: MASolomko написав: Ferlakur написав:
...указал для зачисления денег Мою картку (Мій комфорт). Сняло 1% комиссии. Не могу найти в тарифах...
Ждите пару дней проводки, по её окончании вернут.
Точно, проводка! А я дурак уже эти деньги СЭПом перегнал. Шо теперь, будет овер, или рассосется? Или лучше пополнить обратно на эту сумму?
Блин, сегодня побежал как ошпареный к терминалу, закинул, чтоб погасить минус, щас смотрю - то пополнение уже провелось, и комиссию вернули, и овера нет
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Ferlakur
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:09
Прощай эпоха мфо,инн,2625,2620
Привет iban
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vadymbanker
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:30
vadymbanker написав:
Прощай эпоха мфо,инн,2625,2620
Привет iban
До 31.10 ищ можно.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:00
Ferlakur написав: vadymbanker написав:
Прощай эпоха мфо,инн,2625,2620
Привет iban
До 31.10 ищ можно.
Самое смешное, что до 31.10 если указывать номер по ИБАНу надо будет по прежнему указывать еще и МФО, хотя в ИБАНе он уже тоже будет "зашит"
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Flamingo
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Додано: Суб 03 сер, 2019 05:06
vadymbanker написав:Прощай эпоха мфо,инн,2625,2620
Привет iban
С инн зачем прощаетесь?
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Aps
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Додано: Суб 03 сер, 2019 05:50
Aps написав:
vadymbanker написав:Прощай эпоха мфо,инн,2625,2620
Привет iban
С инн зачем прощаетесь?
Мож по религиозным мотивам...
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Flamingo
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Додано: Суб 03 сер, 2019 14:41
IBAN включає у себе лише номер рахунку і код банку(МФО), а ІПН чи код ЄДРПОУ як були, так і залишуться для заповнення окремим полем (код одержувача)
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Sanio
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:10
Блоканулась карта из трех неправильных вводов пина. Горячая линия требует 30 грн за разблокировку. Это вообще законно?
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ishvara
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:37
ishvara написав:
Блоканулась карта из трех неправильных вводов пина. Горячая линия требует 30 грн за разблокировку. Это вообще законно?
Тарифы у них такие, надо кому-то пир оплачивать.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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