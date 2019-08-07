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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
128
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:43

Всем добрый день!
Никогда не писала на форумах, но об этой ситуации не могу умолчать.
Мой муж получал военную пенсию (немалую сумму) через Ощадбанк. Пенсия зачислялась на карту. Ранее, при зачислении средств и других операциях по карте, всегда приходили SMS-уведомления.
В марте месяце с.г., в обычную дату зачисления пенсии, SMS-уведомление не пришло. Думали, задержали выплату пенсии. Через неделю приходит SMS о недостаточной сумме средств на остатке при совершении операции по мобильному банкингу.
Все бы ничего, но муж к мобильному банкингу никогда не подключался, да и сумма остатка также смутила.
Обратились в банк. Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему.
По данному номеру, который нам не принадлежит, было подключение к мобильному банкингу, где были проведены несколько операций, в результате которых были списаны все средства.
Я сама лично 17 лет проработала в коммерческих банках. И всегда во всех банках, если клиент желал сменить номер телефона, то необходимо было в обязательном порядке посетить отделение и, после проведения полной идентификации, вносили соответствующие изменения в систему.
В данном случае, в Ощадбанке получилось все «просто»!
Кто-то позвонил в Call-центр, попросил изменить номер телефона, подключил себе мобильный банкинг и списал все деньги.
Результат переписки и общения с Ощадбанком – муж сам виноват!
В чем виноват, если он не звонил в Call-центр и не менял номер телефона?
Конечно, это сделали мошенники. Но, на мой взгляд, мошенниками можно назвать и Ощадбанк, т.к., исходя из нашей ситуации, никто из клиентов не застрахован от того, что кто-то может позвонить на Call-центр, изменить номер телефона в данных и потом….
Своим письмом хочу предостеречь всех клиентов.
Хочу, чтобы они сделали соответствующие выводы – стоит ли иметь дело с Ощадбанком!
Ощадбанку хочу передать – напишу о сложившейся ситуации на всех форумах, передам по «сарафанному» радио всем близким и знакомым.
Печально, что смена вывески на отделениях никак не отразилась на технологиях и качестве обслуживания в банке.
Lena2019
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:10

У отца в Ощаде две карты - Мой рахунок и Мой комфорт. На какую лучше кидать депо по окончании?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:27

  ishvara написав:У отца в Ощаде две карты - Мой рахунок и Мой комфорт. На какую лучше кидать депо по окончании?

На Мой рахунок, там снятие в АТМ/кассе без комисс
Ну а СЭПом(грн) мона вывести по 5К/операция с любой карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 07:26

Re: Ощадбанк

  Lena2019 написав:не могу умолчать

Прискорбно. Обязательно оставьте заявление в полиции о мошейничестве.
Но, Сонечко, при удаленной смене финномера обязательно приходят подтверждающие СМСки на старый номер, значит отставной военный провтыкал этот момент и САМ сообщил мошейникам код подтверждения или оставил/потерял телефон на какое-то время :(
А мож хто из вредных внучков так пошутил? Полиция разберется
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1524152515261527
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