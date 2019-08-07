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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1525152615271528> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 476 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 128 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 98 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 476 Додано: Сер 07 сер, 2019 19:43 Всем добрый день!

Никогда не писала на форумах, но об этой ситуации не могу умолчать.

Мой муж получал военную пенсию (немалую сумму) через Ощадбанк. Пенсия зачислялась на карту. Ранее, при зачислении средств и других операциях по карте, всегда приходили SMS-уведомления.

В марте месяце с.г., в обычную дату зачисления пенсии, SMS-уведомление не пришло. Думали, задержали выплату пенсии. Через неделю приходит SMS о недостаточной сумме средств на остатке при совершении операции по мобильному банкингу.

Все бы ничего, но муж к мобильному банкингу никогда не подключался, да и сумма остатка также смутила.

Обратились в банк. Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему.

По данному номеру, который нам не принадлежит, было подключение к мобильному банкингу, где были проведены несколько операций, в результате которых были списаны все средства.

Я сама лично 17 лет проработала в коммерческих банках. И всегда во всех банках, если клиент желал сменить номер телефона, то необходимо было в обязательном порядке посетить отделение и, после проведения полной идентификации, вносили соответствующие изменения в систему.

В данном случае, в Ощадбанке получилось все «просто»!

Кто-то позвонил в Call-центр, попросил изменить номер телефона, подключил себе мобильный банкинг и списал все деньги.

Результат переписки и общения с Ощадбанком – муж сам виноват!

В чем виноват, если он не звонил в Call-центр и не менял номер телефона?

Конечно, это сделали мошенники. Но, на мой взгляд, мошенниками можно назвать и Ощадбанк, т.к., исходя из нашей ситуации, никто из клиентов не застрахован от того, что кто-то может позвонить на Call-центр, изменить номер телефона в данных и потом….

Своим письмом хочу предостеречь всех клиентов.

Хочу, чтобы они сделали соответствующие выводы – стоит ли иметь дело с Ощадбанком!

Ощадбанку хочу передать – напишу о сложившейся ситуации на всех форумах, передам по «сарафанному» радио всем близким и знакомым.

Печально, что смена вывески на отделениях никак не отразилась на технологиях и качестве обслуживания в банке. Lena2019 Повідомлень: 5 З нами з: 07.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 22:10 У отца в Ощаде две карты - Мой рахунок и Мой комфорт. На какую лучше кидать депо по окончании? ishvara Повідомлень: 1456 З нами з: 09.12.12 Подякував: 227 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 22:27 ishvara написав: У отца в Ощаде две карты - Мой рахунок и Мой комфорт. На какую лучше кидать депо по окончании? У отца в Ощаде две карты - Мой рахунок и Мой комфорт. На какую лучше кидать депо по окончании?

На Мой рахунок, там снятие в АТМ/кассе без комисс

Ну а СЭПом(грн) мона вывести по 5К/операция с любой карты На Мой рахунок, там снятие в АТМ/кассе без комиссНу а СЭПом(грн) мона вывести по 5К/операция с любой карты ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28842 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3339 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 07:26 Re: Ощадбанк Lena2019 написав: не могу умолчать не могу умолчать

Прискорбно. Обязательно оставьте заявление в полиции о мошейничестве.

Но, Сонечко, при удаленной смене финномера обязательно приходят подтверждающие СМСки на старый номер, значит отставной военный провтыкал этот момент и САМ сообщил мошейникам код подтверждения или оставил/потерял телефон на какое-то время

А мож хто из вредных внучков так пошутил? Полиция разберется Прискорбно. Обязательно оставьте заявление в полиции о мошейничестве.Но, Сонечко, при удаленной смене финномера обязательно приходят подтверждающие СМСки на старый номер, значит отставной военный провтыкал этот момент и САМ сообщил мошейникам код подтверждения или оставил/потерял телефон на какое-то времяА мож хто из вредных внучков так пошутил? Полиция разберется ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28842 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 08:06 clientage написав: Прискорбно. Обязательно оставьте заявление в полиции о мошейничестве. Но, Сонечко, при удаленной смене финномера обязательно приходят подтверждающие СМСки на старый номер, значит отставной военный провтыкал этот момент и САМ сообщил мошейникам код подтверждения или оставил/потерял телефон на какое-то время А мож хто из вредных внучков так пошутил? Полиция разберется Прискорбно. Обязательно оставьте заявление в полиции о мошейничестве. Но, Сонечко, при удаленной смене финномера обязательно приходят подтверждающие СМСки на старый номер, значит отставной военный провтыкал этот момент и САМ сообщил мошейникам код подтверждения или оставил/потерял телефон на какое-то время А мож хто из вредных внучков так пошутил? Полиция разберется

В этом то и дело, что с даты, когда зачисляется пенсия до SMS от Ощадбанка о недоступном остатке не было никаких сообщений (ни о смене номера телефона, ни о зачислении пенсии, ни о других транзакциях). Для инфо - внуков нет и муж не в том возрасте, чтобы что-то не помнить. Но в любом случае, спасибо за Ваш комментарий! В этом то и дело, что с даты, когда зачисляется пенсия до SMS от Ощадбанка о недоступном остатке не было никаких сообщений (ни о смене номера телефона, ни о зачислении пенсии, ни о других транзакциях). Для инфо - внуков нет и муж не в том возрасте, чтобы что-то не помнить. Но в любом случае, спасибо за Ваш комментарий! Lena2019 Повідомлень: 5 З нами з: 07.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 08:49 Lena2019 написав: clientage написав: Прискорбно. Обязательно оставьте заявление в полиции о мошейничестве. Но, Сонечко, при удаленной смене финномера обязательно приходят подтверждающие СМСки на старый номер, значит отставной военный провтыкал этот момент и САМ сообщил мошейникам код подтверждения или оставил/потерял телефон на какое-то время А мож хто из вредных внучков так пошутил? Полиция разберется Прискорбно. Обязательно оставьте заявление в полиции о мошейничестве. Но, Сонечко, при удаленной смене финномера обязательно приходят подтверждающие СМСки на старый номер, значит отставной военный провтыкал этот момент и САМ сообщил мошейникам код подтверждения или оставил/потерял телефон на какое-то время А мож хто из вредных внучков так пошутил? Полиция разберется

В этом то и дело, что с даты, когда зачисляется пенсия до SMS от Ощадбанка о недоступном остатке не было никаких сообщений (ни о смене номера телефона, ни о зачислении пенсии, ни о других транзакциях). Для инфо - внуков нет и муж не в том возрасте, чтобы что-то не помнить. Но в любом случае, спасибо за Ваш комментарий! В этом то и дело, что с даты, когда зачисляется пенсия до SMS от Ощадбанка о недоступном остатке не было никаких сообщений (ни о смене номера телефона, ни о зачислении пенсии, ни о других транзакциях). Для инфо - внуков нет и муж не в том возрасте, чтобы что-то не помнить. Но в любом случае, спасибо за Ваш комментарий!

Вам clientage ведь не зря рекомендовал обратиться а полицию. Если вашей целью конечно является установление истины, а не простое и банальное поливание банка фекалиями. Дело в том что процедура смены финномера в банке предусматривает введение данных подтверждающего смс с финномера. Было ли это смс, приходило ли оно на телефон вашего мужа, вводились ли данные с него установить может сейчас только полиция. До получения их заключения можно считать что вы просто бездоказательно порочите имя банка по личным причинам. Ведь то что не было смс это только ваши слова. Понимаю что путь через полицию долгий, низкопривлеквтельный и скорее всего малоэффективный. Но имхо другого пути у вас просто нет.

Зы. Но идти в полицию конечно нужно только в случае уверенности в своей правоте на все 100% Вам clientage ведь не зря рекомендовал обратиться а полицию. Если вашей целью конечно является установление истины, а не простое и банальное поливание банка фекалиями. Дело в том что процедура смены финномера в банке предусматривает введение данных подтверждающего смс с финномера. Было ли это смс, приходило ли оно на телефон вашего мужа, вводились ли данные с него установить может сейчас только полиция. До получения их заключения можно считать что вы просто бездоказательно порочите имя банка по личным причинам. Ведь то что не было смс это только ваши слова. Понимаю что путь через полицию долгий, низкопривлеквтельный и скорее всего малоэффективный. Но имхо другого пути у вас просто нет.Зы. Но идти в полицию конечно нужно только в случае уверенности в своей правоте на все 100% Flamingo

Повідомлень: 2595 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 561 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 08:52

с кем-то потратил мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро"с кем-то потратил v57 Повідомлень: 2206 З нами з: 14.03.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 08:55 Flamingo написав: Вам clientage ведь не зря рекомендовал обратиться а полицию. Если вашей целью конечно является установление истины, а не простое и банальное поливание банка фекалиями. Дело в том что процедура смены финномера в банке предусматривает введение данных подтверждающего смс с финномера. Было ли это смс, приходило ли оно на телефон вашего мужа, вводились ли данные с него установить может сейчас только полиция. До получения их заключения можно считать что вы просто бездоказательно порочите имя банка по личным причинам. Ведь то что не было смс это только ваши слова. Понимаю что путь через полицию долгий, низкопривлеквтельный и скорее всего малоэффективный. Но имхо другого пути у вас просто нет. Зы. Но идти в полицию конечно нужно только в случае уверенности в своей правоте на все 100% Вам clientage ведь не зря рекомендовал обратиться а полицию. Если вашей целью конечно является установление истины, а не простое и банальное поливание банка фекалиями. Дело в том что процедура смены финномера в банке предусматривает введение данных подтверждающего смс с финномера. Было ли это смс, приходило ли оно на телефон вашего мужа, вводились ли данные с него установить может сейчас только полиция. До получения их заключения можно считать что вы просто бездоказательно порочите имя банка по личным причинам. Ведь то что не было смс это только ваши слова. Понимаю что путь через полицию долгий, низкопривлеквтельный и скорее всего малоэффективный. Но имхо другого пути у вас просто нет. Зы. Но идти в полицию конечно нужно только в случае уверенности в своей правоте на все 100%

В полицию заявление написали. Тишина. В полицию заявление написали. Тишина. Lena2019 Повідомлень: 5 З нами з: 07.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 08:57 v57 написав: мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро" с кем-то потратил мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро" с кем-то потратил

В выписке отображены транзакции по мобильному банкингу. Он никогда его не подключал, потому что не доверяет таким услугам:))) В выписке отображены транзакции по мобильному банкингу. Он никогда его не подключал, потому что не доверяет таким услугам:))) Lena2019 Повідомлень: 5 З нами з: 07.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 09:21 v57 написав: мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро"

с кем-то потратил мож как говорится "седина в бороду- бес в ребро"с кем-то потратил

"Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему."

Да и дело было в марте



"Своим письмом хочу предостеречь всех клиентов.

Хочу, чтобы они сделали соответствующие выводы – стоит ли иметь дело с Ощадбанком!"



а хде ща военпенс гроши получает? "Ответили, что было обращение в Call-центр Ощадбанка с просьбой изменить номер телефона. Обращение приняли и внесли изменения в систему."Да и дело было в марте"Своим письмом хочу предостеречь всех клиентов.Хочу, чтобы они сделали соответствующие выводы – стоит ли иметь дело с Ощадбанком!"а хде ща военпенс гроши получает? Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2796 З нами з: 03.12.14 Подякував: 353 раз. Подякували: 368 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 1525152615271528> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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